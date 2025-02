[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Doppia convocazione per il talentuoso calciatore Michele Russo del Manfredonia Calcio

Un noto adagio latino, adattato nel caso di specie al talentuoso Michele Russo, esterno d’attacco under 17 del Manfredonia Calcio così recita: repetita juvant, quindi, ripetere aiutare a comprendere.

Dicevo, si ripete per il secondo anno consecutivo e giova, in prospettiva futura, allo spirito del calciatore in questione, giovanissima promessa calcistica sipontina, la convocazione, sia nella rappresentativa nazionale under 17 della lega Nazionale Dilettanti che nella rappresentativa regionale Puglia.

Nella giornata di domani, entro le ore 14, Michele si ritroverà al centro sportivo “Principe di Piemonte” di Triggiano per la selezione regionale Puglia per la prossima partecipazione al torneo delle Regioni, con selezionatore Gioacchino Prisciandaro, un grande calciatore che in passato ha scritto pagine importanti del calcio pugliese e nazionale.

Invece, il giorno 18, appuntamento al centro sportivo “Veronello Resort” di Calmasino, agli ordini dell’allenatore della rappresentativa nazionale under 17 di serie D Roberto Chiti.

Saranno 33 i calciatori convocati, frutto di una selezione preventiva, alla quale hanno partecipato 44 calciatori per ogni area geografica, quindi, Nord, Centro e Sud.

Nel raduno di Catanzaro per l’area a sud, Michele si è messo per il secondo anno in mostra, disputando un’ottima partita culminata con la classifica ciliegina sulla torta, una bel goal che gli è valsa naturalmente la convocazione tra i 33 calciatori che si ritroveranno al raduno nazionale della rappresentativa.

A Michele, orgoglio sipontino, vanno d’obbligo i complimenti per le prestigiose convocazioni, con la speranza che possa evidenziare al meglio le sue indiscutibili qualità tecniche. Ad Maiora Michele.

Antonio Castriotta