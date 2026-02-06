Attualità CapitanataSpettacolo ItaliaSpettacolo Puglia
Dopo il successo al cinema, Pio e Amedeo tornano in tv
Eccoci qua! Dopo 3 anni da “Felicissima Sera” torniamo in TV su #canale5 con una cosa tutta nostra e lo facciamo per festeggiare, ebbene si, i nostri primi 25 anni di carriera!
Si si, avete capito bene: le nostre nozze d’argento
Lo faremo in 3 prime serate, ci vediamo live in queste date, ci saranno tanti amici
Vi aspettiamo, anche voi, state tutti invitati
Lo scrivono Pio e Amedeo sui social