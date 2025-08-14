Donna lancia il passeggino con sua figlia di 2 anni in strada mentre passa un furgone: tragedia sfiorata a Latina
Il conducente del veicolo è riuscito a frenare tempestivamente evitando conseguenze terribili; la donna, secondo le fonti, soffriva di gravi disturbi psichici.
Il tremendo episodio è accaduto in provincia di Latina, dove nella mattinata di Giovedì 14 Agosto una giovane madre ha lanciato in mezzo alla strada il passeggino con dentro sua figlia di 2 anni e mezzo subito dopo aver notato la presenza di un furgone che viaggiava ad alta velocità.
La piccola è stata trasferita in ospedale e fortunatamente ha riportato lievi contusioni con qualche livido, solo grazie alla prontezza mostrata dall’uomo alla guida che è riuscito a frenare in tempo.
La donna era in un forte stato confusionale e continuava a inveire contro chiunque si avvicinasse, soprattutto con l’arrivo dei soccorsi subito dopo l’accaduto.
Secondo le ricostruzioni, inoltre, la donna avrebbe allertato i carabinieri solo la sera prima denunciando di essere vittima di continui maltrattamenti da parte del compagno.
La bambina, una volta soccorsa, è stata infatti affidata ad una casa famiglia fino ad una nuova disposizione e al completamento delle indagini per stabilire colpevolezze, accuse e condizioni migliori future da garantire alla piccola.