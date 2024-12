[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DONIAMO UN SORRISO AI BAMBINI UCRAINI. RACCOLTA GIOCATTOLI

Dopo l’importante evento tenutosi il 15 novembre scorso a Palazzo Dogana a Foggia alla presenza del Primo Segretario Unesco Nina Kramareva, parte proprio dal capoluogo dauno una nuova iniziativa di solidarietà in accordo con l’Unesco Ucraina e che consentirà di inviare a bambini ucraini dei doni (giocattoli nuovi, abbigliamento o dolci), in modo da allontanarli, anche solo per poco, dall’orrore della guerra. L’iniziativa prevede dei punti di raccolta su Foggia per consentire a chiunque di lasciare un dono.

A sostenere da subito l’iniziativa è stata l’associazione U.C.M. Italy che opera da anni per la formazione degli studenti in Ucraina, Club per l’Unesco di Foggia, Il Cuore Foggia, E.R.A., C.S.V Foggia, Centro Culturale italo-ucraino dell’Università delle Dogane e Finanze di Dnipro, la sezione provinciale di Foggia dell’Associazione Polizia di Stato e la senatrice Anna Maria Fallucchi che ha mostrato subito grande sensibilità insieme all’azienda foggiana Rossogargano.

La raccolta dei doni si terrà nelle giornate del 7-8 e 14-15 dicembre presso la galleria del centro commerciale Mongolfiera (uscita casse Ipercoop), centro commerciale Grandapulia ed il Famila della “Macchia Gialla”.