Donatella Versace fan di Heated Rivalry: video virale

Donatella Versace è entrata ufficialmente nel club dei fan ossessionati di Heated Rivalry, la serie che sta spopolando in questo inizio 2026. La stilista ha lasciato intendere di essere una grande app...

Donatella Versace è entrata ufficialmente nel club dei fan ossessionati di Heated Rivalry, la serie che sta spopolando in questo inizio 2026. La stilista ha lasciato intendere di essere una grande appassionata citando la produzione in un video pubblicato sui social, diventato virale in pochissimo tempo. Nel filmato si sente un amico chiederle: "Ehi Donatella, cosa stai guardando?". E lei rispondere "davvero una domanda? Portami al cottage", con tanto di inquadratura che passa da lei alla tv che trasmette proprio la serie. Il cottage, ovvero la casa in montagna di Shane Hollander, è il luogo dove i due protagonisti della serie consumano la loro prima vacanza insieme e dove si dichiarano l'un l'altro: per i fan di Heated Rivalry un vero e proprio posto del cuore.

L'ossessione confermata su Instagram

Ma non solo: Donatella Versace è così ossessionata dalla serie che ha pure seguito su Instagram i tre protagonisti Hudson Williams, Connor Storrie e François Arnaud, che interpretano rispettivamente Shane Hollander, Ilya Romanoz e Scott Hunter. Il gesto non è passato inosservato ai fan della serie, che hanno immediatamente condiviso screenshot e commenti entusiasti. "Immagina che 3 mesi fa nessuno ti conosceva e ora Donatella Versace posta questo", ha scritto un utente su X (ex Twitter), evidenziando il successo improvviso della serie che ha conquistato pubblico eterogeneo e celebrity di tutto il mondo.

L'arrivo in Italia su HBO Max

Per chi preferisce evitare di vederlo in lingua originale e vuole attendere l'uscita italiana, HBO Max Italia ha già annunciato che Heated Rivalry sarà disponibile nel loro catalogo e arriverà nel nostro Paese il prossimo 13 febbraio. La data cade esattamente un mese dopo il debutto della piattaforma di streaming in Italia, previsto per il 13 gennaio. La serie, tratta dall'omonima saga di romanzi scritti da Rachel Reid, racconta la storia d'amore segreta e passionale tra due giocatori di hockey rivali, Shane Hollander e Ilya Romanoz, che si trovano a dover nascondere i loro sentimenti in un ambiente sportivo competitivo. Il successo della produzione è stato tale che persino GQ Italia ha dedicato ampio spazio alla serie, definendola "finalmente una storia queer non depressiva".