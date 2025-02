[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Donata un’ambulanza alla Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo

Mercoledì 12 febbraio, la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ha donato alla Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo un’ambulanza proveniente dal parco mezzi dell’Ospedale.

La consegna delle chiavi è avvenuta alla presenza dell’arcivescovo padre Franco Moscone, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e di una nutrita rappresentanza della Confraternita. Donato Cassano, il governatore, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’operazione.

«Ne faremo buon uso – ha spiegato – e la utilizzeremo, come per gli altri mezzi simili in nostro possesso, per trasporti secondari di infermi con un particolare riguardo alle persone meno abbienti».

La Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo è una organizzazione di volontariato nata nei giorni successivi al terremoto del 2009 in Abbruzzo. È composta da 60 volontari, tra cui, medici, infermieri, Oss e autisti soccorritori. Si occupa di assistenza socio sanitaria, trasporto infermi e protezione civile.