Domenica l’Open Day degli scavi archeologici a Siponto

Domenica 6 ottobre si svolgerà l’Open Day degli scavi archeologici a Siponto. In occasione dell’Open Day sarà eccezionalmente pedonalizzata la strada che divide in due l’area archeologica e pertanto sarà possibile raggiungere gli scavi a piedi e in bicicletta.

Inoltre, lungo la strada sfilerà la Banda scolastica IC “Croce-Mozillo” di Manfredonia e si terranno alcuni giochi didattici. Alle ore 11:00 si terrà un incontro con le Autorità e con la stampa.

Nell’arco della giornata si svolgeranno numerose visite guidate agli scavi per i cittadini e i turisti a cura degli archeologici. Si potranno così conoscere le novità della campagna di scavi in corso, in particolare un ampio tratto delle mura urbiche nei pressi dell’anfiteatro romano, di cui è visibile una parte del muro perimetrale, la chiesa medievale e il cimitero individuati nell’area un tempo occupata dall’anfiteatro.

Ci saranno inoltre laboratori e attività didattiche, tra cui uno scavo simulato per i più piccoli. Anche gli studenti universitari in abiti storici parteciperanno alla ricostruzione di momenti di vita di Siponto romana e medievale. Nel pomeriggio ci saranno alcuni importanti momenti musicali e teatrali.

Ingresso libero e apertura fino alle 19:30.