Domenica In e Da noi a Ruota Libera: ospiti dell’8 febbraio 2026: ecco tutte le anticipazioni

Il pomeriggio di Rai 1 dell’8 febbraio 2026 si prepara a offrire una nuova domenica ricca di racconti, musica e ospiti attesi. Domenica In, come sempre al centro della programmazione festiva, aprirà il pomeriggio con una puntata i cui ospiti sono ancora in aggiornamento, mentre Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, tornerà alle 17.20 con un parterre già definito e molto vario.

La curiosità cresce: chi vedremo nel salotto di Mara Venier? E quali storie animeranno la puntata di Da noi a ruota libera? E dove sarà possibile seguire entrambi i programmi? Scopriamolo insieme.

Domenica In: ospiti in aggiornamento per la puntata dell’8 febbraio 2026

La nuova puntata di Domenica In andrà in onda alle 14.00 su Rai 1 e, come spesso accade, la definizione del cast di ospiti avverrà nelle ore immediatamente precedenti alla diretta. Il programma guidato da Mara Venier continua a essere uno dei punti di riferimento del pomeriggio televisivo, grazie alla sua capacità di alternare interviste, musica e momenti di attualità con un tono familiare e diretto.

La formula resta quella che il pubblico conosce bene: conversazioni sincere, ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura e della cronaca, e un clima che permette ai protagonisti di raccontarsi senza filtri.

L’attesa per la puntata dell’8 febbraio è alta, anche perché la trasmissione spesso ospita volti molto amati e protagonisti delle fiction e dei programmi più seguiti della settimana.

Gli aggiornamenti sugli ospiti arriveranno a ridosso della messa in onda, come ormai da tradizione.

Da noi a ruota libera: gli ospiti di domenica 8 febbraio 2026

Alle 17.20, subito dopo Domenica In, Francesca Fialdini accoglierà il pubblico con una nuova puntata di Da noi a ruota libera, programma che continua a registrare ottimi ascolti e a confermarsi come uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio Rai.

Anche questa settimana il salotto della Fialdini ospiterà personalità molto diverse tra loro, unite dal desiderio di raccontare percorsi personali e professionali.

Tra i protagonisti della puntata ci sarà Donatella Rettore, icona della musica italiana, pronta a esibirsi con “Malamocco”, brano tratto dal suo album Antidiva Putiferio. La cantante porterà energia e un racconto che attraversa decenni di carriera.

Spazio poi a Pierpaolo Spollon, attore amatissimo dal pubblico televisivo e teatrale, che da aprile tornerà sul palco con il monologo La paternità spiegata malissimo, uno spettacolo che affronta il tema della genitorialità con ironia e leggerezza.

Arriverà anche Alessia Vessicchio, figlia del Maestro Peppe Vessicchio, che presenterà il suo romanzo d’esordio Fino a te, un’opera che segna il suo ingresso nel mondo della narrativa.

Infine, un momento di nostalgia e tenerezza sarà affidato a Topo Gigio, presenza capace di unire generazioni diverse con la sua semplicità.

Dove vedere Domenica In e Da noi a ruota libera: orari e streaming

Il pomeriggio di Rai 1 dell’8 febbraio 2026 seguirà la consueta programmazione:

Domenica In alle 14.00

Da noi a ruota libera alle 17.20

Entrambi i programmi saranno disponibili anche su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere le puntate in qualsiasi momento, recuperare le interviste più seguite e accedere ai contenuti extra pubblicati dalla redazione.

La piattaforma streaming resta un punto di riferimento per chi non può seguire la diretta o desidera rivedere i momenti più emozionanti della domenica pomeriggio.