Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, ospiti 15 novembre: anticipazioni e novità su Rai 1

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Il pomeriggio di Rai 1 si prepara a un nuovo appuntamento all’insegna dell’intrattenimento. Domenica 15 novembre tornano Domenica In, con Mara Venier, e Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Due trasmissioni che accompagneranno il pubblico tra interviste, racconti personali, musica e protagonisti dello spettacolo.

La prima parte del pomeriggio partirà alle 14.00 con Domenica In. A seguire, dopo il Tg1, Francesca Fialdini accoglierà i suoi ospiti dalle 17.20. Tra i nomi annunciati per il suo programma figurano Orietta Berti, Nina Zilli, Manuela Moreno, Paola Minaccioni e Antonio Folletto.

Quali personaggi arriveranno nello studio di Mara Venier? Che cosa racconteranno gli ospiti di Francesca Fialdini? E quali sorprese accompagneranno il pomeriggio televisivo? Ecco le anticipazioni e gli orari delle due trasmissioni.

Domenica In, Mara Venier torna su Rai 1: ospiti in aggiornamento

Domenica 15 novembre, alle 14.00, Mara Venier guiderà un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma storico della domenica pomeriggio offrirà spazio a interviste, personaggi del mondo dello spettacolo, musica e racconti legati all’attualità.

Anche nella nuova puntata la conduttrice accompagnerà il pubblico attraverso incontri e conversazioni con protagonisti della televisione, della cultura e dell’intrattenimento. Non mancheranno momenti dedicati alle esperienze personali e alle novità professionali degli ospiti.

Il programma degli ospiti della puntata del 15 novembre resta in aggiornamento. Ulteriori nomi e dettagli sulle interviste potranno arricchire le anticipazioni nelle prossime ore.

Domenica In andrà in onda dalle 14.00 alle 17.15 su Rai 1. Il pubblico potrà seguire la trasmissione anche in streaming su RaiPlay.

Da Orietta Berti a Nina Zilli, gli ospiti di Da noi… a Ruota Libera

Alle 17.20 toccherà a Francesca Fialdini con una nuova puntata di Da noi… a Ruota Libera. La conduttrice accoglierà personaggi conosciuti e protagonisti di storie personali capaci di raccontare cambiamenti, nuove sfide e percorsi di vita particolari.

Tra gli ospiti spicca Orietta Berti, pronta a parlare della sua carriera e del nuovo singolo Maledetto Settembre. Il brano nasce dalla collaborazione con Nina Zilli e Danti, entrambi coinvolti nel progetto musicale. Anche Nina Zilli sarà presente in studio per raccontare il lavoro condiviso con la cantante.

Arriverà poi Manuela Moreno, giornalista e volto del TG2. La conduttrice televisiva parlerà anche della sua esperienza a Ballando con le Stelle, dove gareggia in coppia con Carlo Aloia.

Spazio inoltre alla fiction con Paola Minaccioni e Antonio Folletto. I due attori presenteranno Una finestra vista lago, la nuova serie di Rai 1 in arrivo il 24 novembre. La produzione prende spunto dai romanzi di Andrea Vitali e racconta le vicende del maresciallo Ernesto Maccadò, in un’ambientazione che riporta il pubblico negli anni Trenta.

Domenica 15 novembre, gli orari del pomeriggio di Rai 1

Il palinsesto domenicale della rete ammiraglia Rai propone due appuntamenti consecutivi dedicati all’intrattenimento. Mara Venier aprirà il pomeriggio con Domenica In, mentre Francesca Fialdini chiuderà la fascia con Da noi… a Ruota Libera.

Le due trasmissioni proporranno contenuti differenti, ma con un elemento in comune: il racconto dei personaggi attraverso interviste e momenti di confronto. Da una parte le conversazioni e gli incontri di Mara Venier, dall’altra le storie di cambiamento e rinascita al centro del programma di Francesca Fialdini.

Ecco il programma del pomeriggio di domenica 15 novembre:

Ore 14.00: Domenica In con Mara Venier.

Domenica In con Mara Venier. Ore 17.15: Tg1.

Tg1. Ore 17.20: Da noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini.

Da noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini. Canale: Rai 1.

Rai 1. Streaming: RaiPlay.

Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay, per chi preferisce seguire i programmi in streaming.