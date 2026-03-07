Domenica In, Da noi a ruota libera e Che Tempo Che Fa: ospiti dell’8 marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La domenica televisiva dell’8 marzo 2026 si presenta ricca di volti noti, musica e racconti personali. Rai 1 e Nove propongono tre appuntamenti molto attesi: Domenica In, Da noi a ruota libera e Che Tempo Che Fa, ognuno con un parterre di ospiti che promette di animare il pomeriggio e la prima serata.

Tra ritorni, celebrazioni e promozioni di nuovi progetti, la giornata offrirà un mosaico di storie diverse. Chi arriverà nello studio di Mara Venier? Quali protagonisti accoglierà Francesca Fialdini? E chi siederà davanti a Fabio Fazio per l’intervista della domenica? Scopriamolo insieme.

Da noi a ruota libera: Marcella Bella, Fabrizio Biggio e la comicità di Cicchella e Pintus

Dopo la pausa dedicata al Festival di Sanremo, Da noi a ruota libera torna alle 17.20 su Rai 1 con una puntata che unisce musica, tv e comicità.

Francesca Fialdini accoglierà Marcella Bella, che festeggia cinquant’anni di carriera e ricorderà l’epoca di Montagne verdi, brano che ha segnato la storia della musica italiana. La cantante ripercorrerà i momenti più importanti della sua vita artistica, tra aneddoti e nuovi progetti.

In studio arriverà anche Fabrizio Biggio, impegnato ogni giorno accanto a Fiorello a La Pennicanza su Rai Radio2 e protagonista, dal 10 marzo, della serie Le libere donne con Lino Guanciale. Il suo racconto offrirà uno sguardo sul dietro le quinte del nuovo progetto televisivo.

Lo spazio dedicato alla comicità sarà affidato a Francesco Cicchella e Angelo Pintus, entrambi in tour con i loro spettacoli. La loro presenza garantirà momenti leggeri e divertenti, tra imitazioni e sketch che il pubblico conosce bene.

Domenica In: ospiti in aggiornamento per la puntata dell’8 marzo

La nuova puntata di Domenica In andrà in onda alle 14.00 su Rai 1. Come spesso accade, la definizione del cast avverrà nelle ore immediatamente precedenti alla diretta, una scelta che permette al programma di adattarsi all’attualità e alle disponibilità degli ospiti.

Mara Venier continuerà a mescolare musica, spettacolo e storie personali, mantenendo la formula che ha reso il programma uno dei punti fermi del pomeriggio televisivo. La puntata dell’8 marzo potrebbe dare spazio anche ai protagonisti del Festival di Sanremo, come già accaduto nelle settimane precedenti, ma la conferma ufficiale arriverà solo poco prima della messa in onda.

Che Tempo Che Fa: Patty Pravo protagonista dell’8 marzo

La serata dell’8 marzo si chiuderà con Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio accoglierà Patty Pravo, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Opera. L’artista racconterà l’esperienza sul palco dell’Ariston e il percorso che l’ha riportata al centro della scena musicale.

La presenza di Patty Pravo rappresenta uno dei momenti più attesi della puntata, perché la cantante è da sempre una figura iconica della musica italiana. L’intervista offrirà l’occasione per approfondire il significato del nuovo brano, i progetti futuri e il rapporto con il pubblico che continua a seguirla da decenni.

Come di consueto, la puntata ospiterà anche altri protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attualità, confermando la formula che ha reso il programma uno dei più seguiti della domenica sera.