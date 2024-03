Domenica In anticipazioni 31 marzo: Mara Venier sorprende tutti per la Pasqua

Il prossimo 31 marzo in occasione di Pasqua andrà in onda una puntata speciale di Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier che è stata riconfermata anche per la prossima stagione televisiva. La conduttrice accoglierà ospiti importanti nel suo studio come Gianna Nannini. La cantante toscana rilascerà una lunga intervista alla padrona di casa intervallata dall’esecuzione di alcuni suoi cavalli di battaglia. Per l’occasione, la donna presenterà il suo ultimo album dal titolo “Sei nell’anima”. Le anticipazioni di Domenica In rivelano che Mara Venier intervisterà anche Virginia Raffaele e Antonio Albanese. I due attori parleranno del nuovo film di Riccardo Milano dal titolo Un mondo a parte. Per l’occasione, arriveranno i bambini che hanno preso parte alla pellicola.

Domenica In anticipazioni: Mara Venier ospita Francesca Fagnani

Le anticipazioni di Domenica In riguardanti la puntata trasmessa il 31 marzo sui teleschermi di Rai 1 rivelano che Mara Venier ospiterà Franco e Andrea Antonello insieme a Don Antonio Mazzi e Nico Acampora, il fondatore di PizzAut, un’Onlus nata con l’obbiettivo di sensibilizzare le istituzioni e la società civile sull’occupazione di persone autistiche. Per l’occasione, ci saranno alcuni ragazzi della sopracitata Onlus. In seguito, ci sarà l’intervista a Francesca Fagnani che rilascerà alcune dichiarazioni a Mara Venier. La donna racconterà dettagli inediti della sua vita e promuoverà la nuova stagione di Belve dov’è attesa l’intervista a Fedez che racconterà il motivo della rottura con Chiara Ferragni. Infine spazio alla musica: in studio arriverà Sal Da Vinci, che canterà il suo successo del 1994 dal titolo Vera.