Domenica In anticipazioni 2 giugno: Mara Venier saluta il pubblico con un grande amico

Il prossimo 2 giugno andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In dove sono attesi diversi ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. In questa occasione, Mara Venier in diretta dagli studi Frizzi di Roma si congederà dal suo pubblico. Le anticipazioni di Domenica In riguardanti l’ultima puntata rivelano che arriverà in studio Gigi D’Alessio per la presentazione del suo nuovo album dal titolo Fra, di cui canterà proprio il singolo di cui prende il nome. Il cantante napoletano è ormai una presenza fissa di Rai 1. L’uomo è uno dei coach di The Voice che tornerà nella prossima stagione tv con la conduzione di Antonella Clerici.

Domenica In anticipazioni: Mara Venier ospita il suo grande amico Cristiano Magioglio

Le anticipazioni di Domenica In riguardanti l’ultima puntata rivelano che Mara Venier ospiterà Rosario Miraggio con il singolo Nudi per strada. Per il cinema, invece, arriveranno in studio Angela Finocchiaro e Cristian De Sica per presentare il loro nuovo film dal titolo Ricchi a tutti i costi, disponibile dal 4 giugno su tutte le piattaforme. Mara Venier inoltre ospiterà Roby Facchinetti che parlerà del suo libro dal titolo Che spettacolo che è la vita. L’uomo inoltre canterà un pezzo dal titolo Rinascerà rinascerai. La conduttrice poi intervisterà Valeria Golini, che presenterà il suo film L’arte della gioia tratto dal romanzo di Goliarda Sapienza. Con la registra interverranno Valeria Tedesci e Jasmine Trinca. Infine dalla finale di Amici 23 arriverà Cristiano Malgioglio, un caro amico di zia Mara che presenterà il suo balletto dedicato al singolo per l’estate Fernando.