Domenica In anticipazioni e ospiti 26 maggio: da Mara Venier arriva un attore storico di Beautiful

Il prossimo 26 maggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica In che sarà condotta ancora una volta da Mara Venier. In studio interverranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica per raccontare dettagli inediti della loro vita. Le anticipazioni di Domenica In rivelano che la conduttrice inizierà la puntata ospitando i Ricchi e Poveri. In questo frangente, il duo canoro si esibirà con le loro canzoni più importanti e presenterà il loro ultimo singolo dal titolo Aria. Inoltre, Maria Venier ospiterà niente di meno che la vedova di Mike Bongiorno, Daniela Bongiorno. La donna racconterà la loro storia d’amore e qualche retroscena sul defunto conduttore italoamericano.

Domenica In anticipazioni: Ronn Moss da Beautiful ad ospite di Mara Venier

Le anticipazioni di Domenica In riguardanti la puntata del 26 maggio rivelano che Daniele Bongiorno sarà in studio in occasione del centenario della nascita del re dei presentatori dei quiz in Italia. Mike Bongiorno infatti nacque a New York il 26 maggio del 1924. Daniela sarà in studio per ricordare il lato più umano del marito quello lontano dai riflettori. Mara Venier poi ospiterà la mitica Orietta Berti per promuovere il suo nuovo singolo Una vespa in due. Per il mondo della letteratura arriverà in studio Vinicio Marchioni. L’attore protagonista del film “C’è ancora domani” presenterà il suo libro intitolato Tre notti. Chiuderanno la puntata del 26 maggio, Zucchero che presenterà il suo ultimo singolo e l’ex attore di Beautiful Ronn Moss questa volta nelle vesti di cantante.