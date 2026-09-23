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Domenica il finissage di Giorgio de Chirico: ingresso gratuito per tutta la giornata al Museo Petrone di Vieste

Si chiude domenica 27 settembre, alle ore 18:00, con il finissage al Museo Civico Archeologico

“Michele Petrone”, la mostra Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo, promossa dal

Comune di Vieste in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma, con la cura

scientifica di Lorenzo Canova e la direzione artistica di Giuseppe Benvenuto.



Per l’occasione, il Museo Petrone aprirà le porte con ingresso gratuito per l’intera giornata di

domenica, offrendo a cittadini e visitatori l’ultima possibilità di ammirare l’esposizione prima della

sua conclusione.



Aperta dal 23 maggio scorso, la mostra ha portato a Vieste, per oltre quattro mesi, un nucleo di

opere provenienti dalle collezioni della Fondazione, dedicate agli ultimi decenni della produzione

del maestro della Metafisica e al suo rapporto con l’immaginario mediterraneo, inteso insieme

come luogo reale e spazio simbolico e culturale. L’evento conclusivo di domenica si svolgerà alla

presenza delle istituzioni e sarà aperto a tutta la cittadinanza.



“Con ‘Ritorno al Mediterraneo’ Vieste ha ospitato per la prima volta un progetto espositivo

dedicato a Giorgio de Chirico, reso possibile dalla collaborazione diretta con la Fondazione Giorgio

e Isa de Chirico di Roma e dalla cura scientifica di Lorenzo Canova”, dichiara l’assessore alla Cultura

Alessandro Del Zompo. “È stata un’operazione culturale importante per la città: ha portato al

Museo Petrone opere della maturità di uno dei più grandi maestri dell’arte italiana del Novecento,

aprendo il nostro museo civico a un pubblico più ampio e a un confronto con la grande arte

contemporanea. Un percorso che intendiamo proseguire, continuando a costruire per Vieste una

proposta culturale capace di affiancare, tutto l’anno, la vocazione turistica della città. Il finissage di

domenica è il momento in cui restituiamo alla comunità e ai visitatori il senso di questo lavoro,

ringraziando la Fondazione per aver scelto Vieste come tappa di un progetto di così alto profilo”.