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A Vieste il 20 Ottobre il 6° Trofeo “Pizza Garganica” con i mastri pizzaioli del territorio

Riparte il Trofeo “Pizza Garganica”, la kermesse dedicata alla pizza giunta alla 6^ edizione che mette in risalto sempre di più quella che è, ormai consolidata, la bravura e l’estro di rinomati pizzaioli provenienti da tutta la provincia di Foggia.

La gara si svolgerà nella bellissima cornice di Ripamare presso il Lungomare Enrico Mattei di Vieste il prossimo 20 Ottobre e vedrà il ring su appositi forni a legna ed elettrici con il prezioso contributo di una giuria tecnica, composta da 4 membri, di cui 3 valuteranno la pizza per gusto, abbinamento & topping e Tecnica scelta, mentre il 4° giurato si dedicherà alla valutazione alla supervisione della postazione e cottura nel forno.

Attraverso un’apposita scheda di valutazione, che prevede voti da 30 a 100 i membri della giuria stabiliranno i piazzamenti ufficiali della classifica finale.

A rendere ancora più speciale l’edizione la presenza di Antonella Amodio che presiederà la sezione dedicata agli abbinamenti e consegnerà tre riconoscimenti: il Premio Calici & Spicchi per il miglior abbinamento pizza e vino secondo il Metodo Amodio, il Premio Abbinamento Cromatico, riservato alla migliore interpretazione del suo principio distintivo, e il Premio Originalità, destinato all’abbinamento più creativo.

Ci vediamo a Vieste presso il Ripa Mare il 20 Ottobre 2026.