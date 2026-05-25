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Domenica amara per l’Under 15 del Manfredonia Calcio

​Una mattinata amara a Cerignola, dove la nostra Under 15 incassa un 4-1 nell’andata della semifinale regionale.

Il rigore trasformato da Castriotta rende meno duro il passivo, ma soprattutto tiene accesa quella fiammella di speranza di cui abbiamo bisogno.

​I nostri ragazzi hanno dimostrato per tutta la stagione di che pasta sono fatti e non sarà una giornata storta a cancellare il loro immenso valore.

Ora è il momento di fare quadrato, restare uniti e ricordarsi chi siamo. Tra sette giorni, sul nostro prato e davanti alla nostra gente, servirà l’impresa.

Noi ci crediamo, fino all’ultimo secondo.

Forza ragazzi, testa alta!