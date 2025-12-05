Eventi Manfredonia
Domenica al Museo: ingresso gratuito al Parco archeologico di Siponto
Domenica 7 dicembre non perdere l’appuntamento con #domenicaalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, ogni prima Domenica del mese.
Ricordiamo ai visitatori gli orari di Domenica al parco:
Apertura: ore 10.30
Chiusura: ore 19.30
Ultimo ingresso: ore 18.45
Vieni a scoprire la storia, l’arte e la bellezza del nostro patrimonio!
Ti aspettiamo!