Eventi Manfredonia

Domenica al Museo: ingresso gratuito al Parco archeologico di Siponto

Redazione5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica al Museo: ingresso gratuito al Parco archeologico di Siponto

Domenica 7 dicembre non perdere l’appuntamento con #domenicaalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, ogni prima Domenica del mese.

Ricordiamo ai visitatori gli orari di Domenica al parco:

Apertura: ore 10.30

Chiusura: ore 19.30

Ultimo ingresso: ore 18.45

Vieni a scoprire la storia, l’arte e la bellezza del nostro patrimonio!

Ti aspettiamo! 😍

Redazione5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©