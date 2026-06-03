Domenica 7 giugno il Lido Nettuno inaugura gli eventi della stagione estiva 2026

Siponto: il Lido Nettuno inaugura ufficialmente gli eventi dell’estate 2026 con una giornata speciale dedicata a famiglie, bambini, musica e divertimento vista mare.L’appuntamento è per domenica 7 giu...

Siponto: il Lido Nettuno inaugura ufficialmente gli eventi dell’estate 2026 con una giornata speciale dedicata a famiglie, bambini, musica e divertimento vista mare.

L’appuntamento è per domenica 7 giugno, sul Lungomare del Sole, per vivere insieme il primo grande evento della stagione. Dalle 17:00 alle 19:00, insieme ad Officina del Sorriso, spazio ad un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra laboratori creativi, animazione e gonfiabili. A partire dalle 19:00 prenderà il via anche l’happy hour con dj set in terrazza e postazioni food con crostone di mare e pizza a portafoglio.

L’evento del 7 giugno sarà il primo di una lunga serie di eventi che animeranno il litorale sipontino per tutta l’estate, offrendo a visitatori e residenti occasioni di svago e intrattenimento.

Per informazioni e prenotazioni:

Cell. 327 3305265

Lido Nettuno - Lungomare del Sole, 7 - Siponto (FG)

Domenica 7 giugno il Lido Nettuno inaugura gli eventi della stagione estiva 2026

Domenica 7 giugno il Lido Nettuno inaugura gli eventi della stagione estiva 2026

Domenica 7 giugno il Lido Nettuno inaugura gli eventi della stagione estiva 2026