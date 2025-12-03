Domenica 7 dicembre torna Pompieropoli
POMPIEROPOLI INCANTA GRANDI E PICCINI
🚒🔥 Torna Pompieropoli – Domenica 7 dicembre 2025 🔥🚒
A grandissima richiesta, dopo il tutto esaurito delle date precedenti, torna Pompieropoli con una giornata speciale dedicata a tutte le famiglie che non sono riuscite a partecipare alle edizioni precedenti per esaurimento posti.
📅 Domenica 7 dicembre 2025
🕘 Dalle 09.45 alle 12.45
📍 Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana – Manfredonia (FG)
✨Mini-attività bonus✨
Una mattina speciale, dolce e luminosa…
Il Museo si trasforma in un luogo incantato, dove le parole prendono vita e le storie profumano di inverno, magia e meraviglia. ❄️📖✨
Storytelling: A Christmas story
Un’esperienza pensata per far vivere ai più piccoli — e ai loro genitori — la bellezza della calma, dell’ascolto e dell’incanto del Natale. 🎄❤️
Un’occasione unica per vivere un’esperienza emozionante tra gioco, scoperta e avventura nel mondo dei Vigili del Fuoco!
I bambini potranno indossare casco e giacca da pompiere, affrontare percorsi a tema, visitare il museo dotato di realtà vera-virtuale, divertirsi con i giochi gonfiabili e ricevere l’attestato ufficiale di Piccolo Pompiere!
Cosa vi aspetta:
- Vestizione da pompieri (giacca e casco forniti dal museo);
- Percorsi ludici con ostacoli, doppio tunnel, rampa di discesa e parete verticale da scalare;
- Teatrino per foto divertenti e foto ricordo con la Jeep Willis;
- Visita guidata al museo con esperienza in realtà vera-virtuale;
- Area giochi gonfiabili a tema e giochi tradizionali (tiro alla fune, corsa nei sacchi, hula hoop, pallacanestro, ruba bandiera);
- Prova di spegnimento incendio con estintori veri;
- Attestato e gadget speciale per ogni bambino partecipante;
Durante l’evento è aperta la Caffetteria del Pompiere (100 posti) con la spettacolare exhibition dei Canadair ed elicotteri!;
🎟️ Ingresso: 12 euro a persona (bambini da 2 anni in su e adulti)
⏳ Durata evento: circa 180 minuti
📲 Prenotazione obbligatoria – posti limitati.
PREMIALITA’
Il gruppo che avrà acquistato contemporaneamente con lo stesso ordine il maggior numero di biglietti sarà omaggiato con un numero di gadget a scelta tra cappellini, zaini, shopper e tazze, pari al numero dei biglietti acquistati per i bambini.
ATTESTATO DEL PICCOLO POMPIERE
Appena acquistati i biglietti siete cortesemente pregati di comunicare alla direzione museale il nome e cognome dei bambini per poter preparare l’attestato del Piccolo Pompiere.
Prenota ora: https://museostoricopompieri.it/products/evento-pompieropoli
Info: info@museostoricopompieri.it
Tel: 0884 541995 – 340 0852706
Se te lo sei perso… ora hai un’altra occasione! Ti aspettiamo!
Sono aperte le prenotazioni, affrettatevi ad acquistare I biglietti.