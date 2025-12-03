Domenica 7 dicembre torna Pompieropoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

POMPIEROPOLI INCANTA GRANDI E PICCINI

🚒🔥 Torna Pompieropoli – Domenica 7 dicembre 2025 🔥🚒



A grandissima richiesta, dopo il tutto esaurito delle date precedenti, torna Pompieropoli con una giornata speciale dedicata a tutte le famiglie che non sono riuscite a partecipare alle edizioni precedenti per esaurimento posti.



📅 Domenica 7 dicembre 2025

🕘 Dalle 09.45 alle 12.45

📍 Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana – Manfredonia (FG)

✨Mini-attività bonus✨



Una mattina speciale, dolce e luminosa…

Il Museo si trasforma in un luogo incantato, dove le parole prendono vita e le storie profumano di inverno, magia e meraviglia. ❄️📖✨

Storytelling: A Christmas story

Un’esperienza pensata per far vivere ai più piccoli — e ai loro genitori — la bellezza della calma, dell’ascolto e dell’incanto del Natale. 🎄❤️

Un’occasione unica per vivere un’esperienza emozionante tra gioco, scoperta e avventura nel mondo dei Vigili del Fuoco!



I bambini potranno indossare casco e giacca da pompiere, affrontare percorsi a tema, visitare il museo dotato di realtà vera-virtuale, divertirsi con i giochi gonfiabili e ricevere l’attestato ufficiale di Piccolo Pompiere!

Cosa vi aspetta: