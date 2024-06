Domanda di buoni per servizi educativi per minori da zero a tre anni

Si comunica che la Regione Puglia con gli Atti Dirigenziali n. 182 del 28/05/2024 e n. 194 del 06/06/2024 ha approvato l’elenco delle unità di offerta accreditate nella prima finestra temporale del Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei per l’anno educativo 2024/2025 e l’Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni accreditati da Regione Puglia nel Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei tramite buoni educativi a.e. 2024/2025.

Per la presentazione delle istanze all’interno del portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei la piattaforma informatica dedicata alle famiglie sarà operativa a partire dalle ore 12,00 del prossimo 13 giugno fino alla stessa ora del 15 luglio.

Si allegano atti dirigenziali della Regione Puglia e avviso.

Servizi Sociali – Comune di Manfredonia

– Avviso

– Determinazione G.R. 162/2024

– Determinazione G.R. 182/2024