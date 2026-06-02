Dolina Caniglia a Manfredonia

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DOLINA CANIGLIA (Manfredonia):

A poca distanza dall’abbazia di San Leonardo in Lama Volara, nella piana di Manfredonia, si apre la dolina Caniglia: un’insolita depressione a “scodella”, rara testimonianza locale di carsismo superficiale della zona. Sono presenti anche piccole grotte e ripari naturali. Dimensioni: profondità ~20–30 m; perimetro interno ~1,26 km (superficie ≈79.000 m²), perimetro esterno ~1,72 km (superficie ≈175.400 m²), asse maggiore ~590 m. Per confronto, la Dolina Pozzatina (San Nicandro Garganico) ha perimetro esterno ~1.836 m e asse maggiore ~670 m.

Ringraziamo vivamente M. Prencipe e M. Di Bari per la preziosa collaborazione.

Riprese: A. Grana, Google Earth.

Montaggio: A. Grana.

Garganodascoprire