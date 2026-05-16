Arisa, chi sono le sorelle Sabrina e Isabella: età, lavoro e il legame speciale con la cantante

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La vita di Arisa è sempre stata intrecciata a doppio filo con quella della sua famiglia, un nucleo affettuoso e molto unito che ha accompagnato la cantante in ogni fase della sua carriera. Tra le figure più importanti ci sono le sorelle Sabrina e Isabella, due donne con percorsi professionali lontani dal mondo dello spettacolo ma legate alla cantante da un rapporto intenso, fatto di sostegno, complicità e affetto autentico. Nonostante vivano entrambe all’estero, il legame con Arisa non si è mai affievolito, anzi si è rafforzato negli anni grazie a un dialogo costante e a una presenza emotiva che supera qualsiasi distanza geografica.

Ma chi sono davvero Sabrina e Isabella? Qual è il loro lavoro? E come si è costruito il rapporto con la sorella famosa? Scopriamolo insieme.

Sabrina e Isabella: le sorelle di Arisa tra studi, lavoro e vita all’estero

Sabrina e Isabella Pippa sono cresciute insieme ad Arisa a Pignola, in provincia di Potenza, in una famiglia che ha sempre dato grande valore all’unione e al rispetto reciproco. Le due sorelle hanno intrapreso strade professionali molto diverse tra loro, ma entrambe hanno costruito carriere solide e lontane dai riflettori.

Sabrina, la più giovane, ha mostrato fin da piccola una forte inclinazione artistica. Dopo il diploma all’istituto artistico di Potenza, ha proseguito gli studi al Politecnico di Milano, specializzandosi in visual e graphic design. La sua carriera l’ha portata a Berlino, dove lavora come visual designer in uno studio che si occupa di comunicazione visiva e contenuti digitali. È una professionista riservata, poco presente sui social, e preferisce mantenere la sua vita privata lontana dall’esposizione pubblica. Arisa ha raccontato più volte che Sabrina è la persona capace di farla ridere anche nei momenti più difficili, grazie a una comicità spontanea che la cantante considera un dono prezioso.

Isabella, invece, ha seguito una strada completamente diversa. Appassionata di cucina e benessere, ha costruito la sua carriera come nutrizionista e health coach. Oggi vive a Chester, in Inghilterra, dove ha formato una famiglia: è sposata e ha due figli, amatissimi nipoti di Arisa, che spesso compaiono nelle foto condivise dalla cantante durante le festività. Isabella è una presenza stabile e rassicurante, una figura che Arisa descrive come equilibrata e capace di portare serenità anche nei momenti più complessi.

Nonostante vivano in due Paesi diversi, le sorelle mantengono un rapporto costante, fatto di telefonate, messaggi e incontri ogni volta che gli impegni lo permettono. Le festività sono spesso l’occasione per ritrovarsi, e le immagini condivise sui social mostrano una famiglia unita, sorridente e profondamente legata.

Il rapporto tra Arisa e le sorelle: complicità, sostegno e un affetto che supera ogni distanza

Il legame tra Arisa, Sabrina e Isabella è uno degli aspetti più belli e meno conosciuti della vita della cantante. Nonostante la fama, gli impegni televisivi e i tour, Arisa ha sempre trovato il modo di restare vicina alle sorelle, che considera un punto fermo della sua esistenza. Il loro rapporto è fatto di confidenze, risate e un sostegno reciproco che non si è mai incrinato, nemmeno quando le loro vite hanno preso direzioni diverse.

Arisa ha raccontato che Sabrina è la persona che riesce a farle ritrovare il sorriso nei momenti di malinconia. La sua ironia, la capacità di imitarla e di sdrammatizzare ogni situazione sono diventate un antidoto prezioso contro lo stress del mondo dello spettacolo. La cantante ha spiegato che, quando si sente “spenta”, è proprio Sabrina a tirarla su, ricordandole quanto sia importante prendersi meno sul serio.

Con Isabella, invece, il rapporto è più riflessivo e profondo. La sorella maggiore rappresenta una figura di equilibrio, una presenza che Arisa descrive come rassicurante e materna. La cantante è molto legata ai suoi nipoti, che considera una fonte di gioia e un modo per mantenere vivo il senso di famiglia anche quando è lontana da casa.

Le tre sorelle, pur vivendo in città diverse e seguendo percorsi professionali lontani tra loro, hanno costruito un legame che non conosce confini. Ogni volta che possono, si ritrovano a Pignola, dove tutto è iniziato, per riscoprire le loro radici e ritrovare quella complicità che le ha unite fin da bambine.

Le carriere di Sabrina e Isabella: talento, passione e percorsi lontani dai riflettori

Le sorelle di Arisa hanno scelto carriere che rispecchiano le loro personalità, mostrando come il talento possa esprimersi in forme diverse. Sabrina, con la sua creatività, ha trovato nella comunicazione visiva il suo mondo ideale. Il lavoro a Berlino le permette di collaborare con realtà internazionali, sviluppando progetti che uniscono estetica e strategia. La sua passione per l’arte emerge anche dai contenuti che condivide sui social, dove mostra opere e ispirazioni che la colpiscono.

Isabella, invece, ha trasformato la sua passione per il benessere in una professione. Come nutrizionista e health coach, aiuta le persone a trovare un equilibrio tra alimentazione e stile di vita, un percorso che richiede empatia e competenza. La sua vita in Inghilterra è scandita dalla famiglia e dal lavoro, ma non manca mai il tempo per mantenere vivo il legame con Arisa e Sabrina.

Il successo della cantante non ha mai creato distanze tra loro. Anzi, Arisa ha più volte sottolineato quanto le sorelle siano state fondamentali per mantenere un equilibrio emotivo in un mondo, quello dello spettacolo, che può essere tanto affascinante quanto impegnativo. La loro presenza, anche a chilometri di distanza, è diventata una certezza che accompagna ogni tappa della sua carriera.