DivinCastello, dopo il grande successo torna il 20 dicembre con la Christmas Edition

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il grande successo della prima edizione ed in attesa del bis nell’estate 2026, torna a Manfredonia DiVinCastello nella location unica del Fossato del Castello, in una edizione speciale tutta natalizia.

L’evento, grazie alla partnership di Mebimport, azienda leader nella distribuzione beverage e food, si terrà il prossimo 20 dicembre con il patrocinio del Comune di Manfredonia e di Confcommercio Foggia e grazie al lavoro di AIS Puglia – sezione di Foggia, presente con oltre 40 operatori.

Il ticket ha un costo di 20 euro ed include 4 degustazioni di vino, una degustazione di olio extra vergine di oliva del Gargano ed in omaggio il portacalice con calice in vetro.

Nel fossato saranno presenti anche stand degustativi con prodotti tipici locali da leccarsi i baffi.

E non solo: la serata sarà allietata dal format musicale TENTAMI.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni.

DiVin Castello, storie tra le mura e calici sotto le stelle, avrà inizio alle ore 19.