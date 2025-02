Diventa onicotecnica a Roma: il percorso per trasformare la passione in carriera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra le tante professioni del settore beauty troviamo la figura di onicotecnica o onicotecnico, ovvero la persona che è specializzata nella ricostruzione delle unghie. Il termine onicotecnica deriva dalla lingua greca: onyx è traducibile con unghia, e parliamo dunque di “Tecnico delle Unghie”. Ma come si diventa una onicotecnica di successo? Qual è il percorso da intraprendere? Vediamo quali sono le mansioni, le opportunità di carriera e come seguire un corso ricostruzione unghie Roma.

Come diventare onicotecnica?

Questa figura professionale si occupa delle unghie, ed è inoltre esperta dell’anatomia dell’unghia e sa riconoscere eventuali patologie, tra cui l’onicomicosi o l’onicofagia. La sua è una professione completa, che svolge con grande competenza e passione, oltre che creatività. Per arrivare naturalmente al punto di offrire un servizio di qualità, c’è un percorso di formazione da intraprendere, ovvero stiamo parlando di corsi specializzati che insegnano a ricostruire le unghie e non solo.

Il corso ricostruzione unghie a Roma

La Scuola di Estetica “Beauty Space Academy” a Roma è un enorme punto di riferimento per chi ha sempre sognato di specializzarsi in questo settore: il corso dura 200 ore ed è riconosciuto dalla Regione Lazio. La Scuola BSA è la scuola di ricostruzione unghie più famosa Roma che punta a una formazione di qualità e ad un’alta soddisfazione degli allievi, che vengono seguiti lungo il percorso formativo e professionale.

Il programma didattico è costantemente aggiornato, anche perché questo settore è spesso figlio di tendenze del momento e di tecniche all’avanguardia. L’obiettivo della scuola è di favorire l’inserimento lavorativo dei propri studenti, che vengono guidati da insegnanti esperti e master professionisti del settore. Ed è possibile inoltre valutare un’ampia gamma di master di specializzazione dopo il corso, aspetto che raccomandiamo perché l’onicotecnica è una professione che comunque richiede una formazione costante nel tempo.

Cosa fa l’onicotecnica?

Abbiamo visto che questa figura professionale si occupa principalmente delle unghie, suggerendo anche come prevenire eventuali inestetismi o dando consigli su come migliorare il loro aspetto. In questo caso può intervenire e lavorare sulle unghie completamente sane, riuscendo in ogni caso a migliorare la resistenza dell’unghia con un trattamento di nail care e effettuando la decorazione dell’unghia ricostruita. Naturalmente, riesce a riconoscere eventuali patologie e problematiche e in tal caso è bene sentire il proprio medico di riferimento.

Sono diversi i lavori che svolge quotidianamente, dai trattamenti di base, come per esempio la manicure e la pedicure, fino alla ricostruzione della struttura dell’unghia o alla creazione di decori molto di tendenza e che permettono ai clienti di sfoggiare unghie alla moda. Di certo saper decorare le unghie è un’arte che va affinata con il tempo e per cui consigliamo di seguire ulteriori corsi di formazione e specializzazione.

Al di là degli aspetti formativi, naturalmente chi sceglie di diventare onicotecnica deve avere delle qualità in più per avere successo in questo settore, come la creatività, che serve di sicuro per realizzare delle nail art originali alternative; bisognerebbe essere esperti di comunicazione, perché comunque ci si trova faccia a faccia con i clienti e bisogna comunicare nel modo giusto per metterli a proprio agio. Inoltre è importante saper gestire il proprio tempo, soprattutto per coloro che scelgono di collaborare con i centri estetici in veste di freelance.

Quali sono le opportunità di carriera?

Per una nail artist, naturalmente ci sono molte opportunità di carriera. Abbiamo tre alternative, la prima è quella di diventare dipendente presso un centro estetico. In altri casi invece molte onicotecniche scelgono di lavorare come freelance e quindi di offrire i propri servizi a diversi centri estetici.

Si può scegliere anche di lavorare in proprio ma naturalmente questo è un settore molto competitivo. E qui torniamo all’importanza di seguire una formazione professionale e di valutare ulteriormente di specializzarsi, in modo tale da entrare nel mercato come figura estremamente competitiva, divenendo con il tempo un punto di riferimento per la propria clientela.

C’è poi un’altra opzione che è quella di aprire il proprio centro estetico ma bisogna considerare i costi e l’opportunità di offrire ulteriori servizi, non solo legati alla manicure e alla pedicure.