“Divanning”: il segreto inaspettato della longevità

Mettersi comodi, infilare un paio di pantofole e praticare “Divanning” allungherebbe la vita addirittura fino a 10 anni. Lo afferma uno studio recente.

Palestre affollate e sessioni di allenamento ad alta intensità sembrano essere la chiave per una vita lunga e in salute. Ma cosa succederebbe se ci fosse un’altra strada per una vita più lunga? Un nuovo studio suggerisce che il segreto potrebbe risiedere non solo nell’attività fisica, ma anche in un adeguato equilibrio con il riposo. Il “Divanning”, termine coniato per descrivere un approccio più rilassato alla routine quotidiana, mette in crisi il culto della frenesia e della performance continua. La teoria evidenzia, infatti come alternare momenti di riposo a una regolare attività fisica possa migliorare la qualità della vita, ridurre lo stress e favorire un benessere psico-fisico duraturo.

Una nuova prospettiva sulla salute

I ricercatori sostengono che lo stress cronico derivante da una vita frenetica possa avere effetti dannosi sull’organismo, accelerando l’invecchiamento cellulare e aumentando il rischio di malattie cardiovascolari. Al contrario, mettersi in pantofole senza sensi di colpa e concedersi il giusto tempo per il rilassarsi e aiuterebbe a ridurre la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress e allungherebbe la vita addirittura fino a 10 anni.