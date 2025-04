[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diga di Occhito (FG), dalla pioggia 21 milioni di metri cubi d’acqua in più in 2 settimane ma l’emergenza idrica resta drammatica

Cia Capitanata: “Diga di Occhito meno vuota grazie alla pioggia, ma non basta”

Nell’invaso più grande della Puglia 21 milioni di metri cubi d’acqua in più dal 17 febbraio grazie alle piogge

Rispetto al 2024, resta un deficit idrico di oltre 76 milioni di mc, dalla Regione lo Stato di emergenza idrica

“Occorre mettere in cantiere subito la condotta dal Liscione e le dighe di Palazzo D’Ascoli e Piano dei Limiti”

FOGGIA – Da 50 a oltre 71 milioni di metri cubi d’acqua: in due settimane, grazie alla pioggia caduta nell’ultimo periodo, la diga di Occhito nel Foggiano ha recuperato più di 21 milioni di metri cubi di disponibilità idrica. Ciò nonostante, l’invaso gestito dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, posto a cavallo tra Puglia e Molise, rispetto al 2 aprile dello scorso anno registra ancora un deficit idrico pesantissimo di oltre 76 milioni di mc: oggi 2 aprile 2025, infatti, la struttura contiene 71.378.240 di metri cubi d’acqua; esattamente un anno fa, ne conteneva 147.786.560 e, nonostante questo, per preservare le risorse necessarie al potabile il 13 agosto 2024 fu necessario interrompere la distribuzione a uso irriguo, con conseguenze pesantissime per l’agricoltura.

Ecco perché l’assemblea della Regione Puglia, su proposta dei consiglieri Antonio Tutolo e Rosa Barone, ha approvato all’unanimità lo Stato di emergenza idrica per la provincia di Foggia, atto propedeutico all’adozione di misure straordinarie sul piano operativo e infrastrutturale. Ad oggi, infatti, con le abbondanti piogge degli ultimi 10 giorni, le risorse idriche disponibili garantiscono il fabbisogno del potabile per la popolazione della provincia più vasta della Puglia, ma non sono nemmeno lontanamente sufficienti a soddisfare la necessità d’acqua per agricoltura e zootecnia.

Intanto, la diga del Liscione in Molise, che il 12 marzo scorso ha raggiunto il livello massimo di contenimento, continua a sversare a mare le quantità eccedenti d’acqua che con una condotta di appena 10 chilometri potrebbero invece contribuire ad alimentare proprio la diga di Occhito. “La realizzazione di quella condotta”, spiega Angelo Miano, presidente di CIA Agricoltori Italiani per la provincia di Foggia, “è uno dei progetti da tempo in cantiere per alleviare la sete dei terreni agricoli del Foggiano, ma è al centro di una contesa tra Regione Molise e Regione Puglia, con la prima che rivendica una sorta di ‘sovranismo idrico’ per rifiutare il sostegno alla seconda o per farsi pagare a caro prezzo l’acqua che, occorre ricordarlo, non è proprietà privata di nessuno, tantomeno di un ente regionale. Da anni stiamo indicando con precisione cosa serve”, aggiunge Miano, “ma la politica a livello locale e tra regioni non riesce a mettersi d’accordo, allora è imprescindibile che la realizzazione delle opere sia affidata a un Commissario Unico per ogni singola opera nominato dal Governo e con il potere di bypassare qualsiasi ostacolo politico-burocratico, tra cui le incomprensioni tra Regione Puglia e Regione Molise ad esempio”.

TRE GRANDI OPERE. Per CIA Agricoltori di Capitanata, è necessario lavorare immediatamente all’implementazione di tre grandi opere: la prima è rappresentata dalla costruzione di una condotta di soli 10 chilometri per far arrivare, fino al ripartitore di Finocchito, una parte dei 200 milioni di metri cubi d’acqua che – annualmente – confluiscono a mare dalla diga del Liscione, in Molise. “Si tratta di un’opera che potrebbe essere realizzata in tempi relativamente brevi”, aggiunge Miano. “Per realizzarla, occorre un accordo di programma tra la Regione Puglia e la Regione Molise”. “La seconda grande opera essenziale per scongiurare la desertificazione dell’agricoltura di Capitanata nei prossimi anni”, spiega Nicola Cantatore, direttore provinciale di CIA Agricoltori Italiani per la provincia di Foggia, “è la realizzazione ex novo della diga di Palazzo d’Ascoli, un nuovo invaso che recupererebbe circa 72 milioni di metri cubi d’acqua. Il Governo ha stanziato 8 milioni di euro per il progetto. La terza grande opera di cui si parla da più di 20 anni è la realizzazione della diga di Piano dei Limiti, un invaso che sarebbe posto a valle della diga di Occhito così da recuperare almeno 42 milioni di metri cubi d’acqua. Quest’ultima è l’opera che necessita dell’investimento più ingente, costerebbe circa 400 milioni, ed è già pronto da anni il relativo progetto esecutivo”.