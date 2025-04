Dibattito sui diritti umani all’I.I.S.S. Galilei-Moro: un’occasione di riflessione e confronto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martedì 1 aprile 2025, presso l’I.I.S.S. Galilei-Moro, si è svolto un incontro-dibattito sul tema dei diritti umani, curato dalla Prof.ssa Matilde Lauriola e dalla Prof.ssa e vicepreside del Liceo Classico Rossella Angelillis con il sostegno del Rotary Club. L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorevoli esperti del settore giuridico con l’intento di sviscerare le complesse sfide legate alla tutela dei diritti fondamentali nella società contemporanea. Ad aprire l’evento è stata la Dott.ssa Patrizia Piemontese, presidente del Rotary Club. La moderazione è stata affidata alla Prof.ssa Rossella Angelillis. I relatori sono stati il magistrato Francesco Rinaldi, ex studente dello stesso Liceo Classico, e il Prof. Giandomenico Salcuni, docente di diritto penale presso l’Università di Foggia. I loro contributi hanno offerto un’analisi approfondita degli aspetti giuridici e sociali legati alla tutela dei diritti umani, con particolare attenzione alle criticità emergenti e alle prospettive future.

Il valore della Costituzione: un appello alla conoscenza

Il Dott. Rinaldi ha posto l’accento sulla Costituzione italiana come principale baluardo nella difesa dei diritti umani, esortando i ragazzi a conoscerla per imparare a denunciare le ingiustizie e a difendersi da abusi e soprusi. Citando alcuni articoli della nostra costituzione, ha evidenziato come questi non siano semplici dichiarazioni di intenti ma i pilastri della democrazia.

Diritto penale e sfide contemporanee

Il Prof. Giandomenico Salcuni ha approfondito il ruolo del diritto penale nella tutela dei diritti fondamentali, sottolineando come esso rappresenti lo strumento principale attraverso cui lo Stato punisce le violazioni e garantisce la sicurezza collettiva, rimarcando come il diritto sia una materia in continua evoluzione, destinata ad adattarsi ai mutamenti della società.

Un dialogo aperto con gli studenti

Dopo gli interventi dei relatori, il dibattito si è animato grazie alle domande e riflessioni degli studenti, che hanno dimostrato grande maturità e sensibilità nei confronti delle tematiche trattate. Le loro osservazioni, profonde e incisive, hanno arricchito il confronto, evidenziando un vivo interesse per la difesa dei principi di libertà, uguaglianza e giustizia. L’incontro si è rivelato un’opportunità di crescita per la comunità scolastica e cittadina. Se la difesa dei diritti umani è una sfida quotidiana, ogni momento di confronto e formazione diventa un atto di resistenza e di speranza per una società più responsabile.