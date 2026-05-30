Da luglio nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Napoli

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Dal 1 luglio sarà attivo il primo Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli, che ferma anche a Brindisi, Bari, Barletta e Foggia. I biglietti sono già in vendita sui sistemi Trenitalia.

Questo nuovo collegamento è un traguardo importantissimo per migliorare la mobilità del nostro territorio, che finalmente ci permette di unire la Puglia e la Campania in modo diretto e decisamente più confortevole.

Attualmente, i tempi di percorrenza sono ancora di circa 5 ore da Lecce e 3 ore e mezza da Bari. Tuttavia, con il progressivo avanzamento dei lavori sull’infrastruttura, si sbloccheranno nuove tratte che accorceranno ulteriormente i tempi e aumenteranno la frequenza dei treni giornalieri.

Nonostante i tanti ritardi accumulati negli anni passati, l’attivazione di questa linea rappresenta un segnale concreto che ci fa guardare con fiducia a nuove opportunità per tutto il Sud.

Taranto, invece, dal 1 luglio avrà di nuovo i treni per Napoli e Roma ma hanno chiesto alla Puglia di pagarlo con risorse regionali. L’interruzione per i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza- Battipaglia terminerà il 30 giugno.

Un altro passo avanti verso il diritto a una mobilità efficiente e accessibile, fondamentale per connetterci in modo rapido ed efficace con il resto del Paese.

lo scrive su Facebook Antonio Decaro