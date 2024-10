Diamo forma alle storie e ai colori della nostra terra…come piccoli Madonnari

Nelle giornate del 10 e dell’11 Ottobre, gli studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e delle classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. “GiovanniPaolo I” di Stornara (FG) in collaborazione con l’Associazione territoriale Stornara Life,ideatrice e organizzatrice dello “Stramurales” – Festival di Street Art – saranno protagonisti attivi di un progetto sperimentale nell’ambito delle discipline STEAM: gli studenti, infatti, scenderanno in strada per realizzare alcune icone ispirate all’antica arte dei Madonnari. Una “buona pratica formativa” nell’ambito del raccordo tra scuola e territorio, che sigilla il legame tra vita, scuola e arte. La scuola, pertanto, assume un ruolo essenziale nella formazione dei futuri cittadini, promuovendo una crescita culturale e sociale nel rispetto e nella valorizzazione della storia locale.

“Illavoro della nostra scuola in un territorio particolare a forte presenza migratoria e caratterizzato da ampie fasce di povertà educativa, è un lavoro imperniato su tre concetti: Idee, cura e attenzione.

Idee innovative per una didattica sperimentale e coinvolgente per una scuola che scende in strada e prova a trasformare il territorio.

La cura e l’attenzione per ciascun bambino e ragazzo che vivono la scuola come fosse un’altra casa, un luogo che accoglie. Lavoriamo tanto con il territorio e in sinergia con le associazioni perché siamo un riferimento educativo e culturale importante nella comunità. Questo progetto è la chiara rappresentazione di una scuola libera e vicina ai ragazzi”, è quanto ha dichiarato la Prof.ssa Matilde Iaccarino, Dirigente Scolastico

dell’I.C. “Giovanni Paolo I” di Stornara.