Di Staso: “Daremo ancora più forza alla voce dei pescatori. Insieme affronteremo in modo concreto qualunque problema”.

“I pescatori non vivono di promesse ma di azioni concrete che possano aiutarli ad affrontare le problematiche che stanno rendendo sempre più difficile la loro attività’ “.

Vincenzo Di Staso, candidato Sindaco di Manfredonia per una coalizione di centro destra, rinnova il suo impegno per un settore determinante per l’economia di Manfredonia.

“Abbiamo dimostrato con l’amministrazione Rotice di essere sempre a fianco dei nostri pescatori creando un Osservatorio che potesse monitorare le problematiche del settore ittico e continueremo a farlo anche in futuro. Conosciamo a fondo i loro problemi e sono anche i nostri, motivo per cui nel nuovo governo cittadino ci sarà un delegato del Sindaco che si occuperà in modo esclusivo di questo settore così importante per la città. Scelta che sarà fatta con gli stessi rappresentanti della categoria con cui individueremo insieme la persona giusta per svolgere questo importante ruolo. In questo modo potremo essere ancora più incisivi e veloci negli interventi e nelle interlocuzioni con le istituzioni nazionali”, conclude Di Staso.