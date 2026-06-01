Denunciato per omicidio stradale il sedicenne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente costato la vita ad Andrea Procaccino

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È stato denunciato per omicidio stradale dalla Procura per i Minorenni il sedicenne che era alla guida della Renault Megane coinvolta nell’incidente costato la vita ad Andrea Procaccino, 16 anni, morto nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova.



Il giovane, ascoltato dagli investigatori, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, precisando che non vi sarebbe stato alcun contatto tra l’auto dei ragazzi e la pattuglia dei carabinieri presente nella zona.



Le indagini si concentrano ora anche sulla provenienza della vettura, una Renault con targa polacca intestata a una donna non residente in Italia. Gli investigatori stanno cercando di capire come i cinque minorenni siano entrati in possesso dell’auto e delle chiavi del mezzo.



Dai primi accertamenti sarebbe inoltre emerso che i ragazzi avevano consumato alcolici prima dell’incidente. Circostanze che saranno approfondite nell’inchiesta aperta dalla Procura.