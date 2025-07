Dentista a Taranto: lo Studio Dentistico Conte e il valore dell’accoglienza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel cuore di Taranto, a pochi passi dalla Concattedrale Gran Madre di Dio, sorge una realtà odontoiatrica capace di unire alta tecnologia, umanità e attenzione autentica al paziente: lo Studio Dentistico Conte. Uno spazio dove ogni dettaglio, dall’accoglienza in reception alla seduta odontoiatrica, è progettato per mettere la persona al centro.

Chi entra nello Studio Dentistico Conte percepisce sin da subito un’atmosfera differente: ambienti curati, personale sorridente, professionisti preparati e una sensazione chiara di fiducia e rispetto. Un’esperienza che va oltre la cura dentale, perché qui la relazione con il paziente è una priorità assoluta.

Scopriamo più da vicino la storia, la filosofia e l’approccio che rendono unico lo Studio Dentistico Conte di Taranto.

Chi è lo Studio Dentistico Conte

Lo Studio Dentistico Conte nasce nel 2004 dalla visione della Dott.ssa Antonella Conte, oggi Direttrice Sanitaria e riferimento per la città di Taranto nel campo dell’odontoiatria. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di creare uno studio dove il paziente fosse protagonista del proprio percorso di cura, non un semplice spettatore.

La Dott.ssa Conte si è laureata con lode presso l’Università di Siena e ha costruito un percorso professionale arricchito da borse di ricerca, esperienze accademiche e numerosi corsi di perfezionamento, con particolare attenzione all’ortodonzia, alla parodontologia e alla patologia orale. La sua passione per la ricerca e per il miglioramento continuo si traduce, oggi, in uno studio odontoiatrico all’avanguardia, fondato sulla formazione costante, sull’integrazione tra discipline e sulla capacità di comunicare con empatia.

Nel tempo, la squadra dello Studio si è ampliata e oggi conta numerosi professionisti che coprono tutte le aree odontoiatriche, rendendo possibile un approccio realmente multidisciplinare.

Il valore umano al centro del progetto

Lo Studio Dentistico Conte è molto più di un insieme di sale e strumenti. È un luogo dove ogni persona viene accolta con ascolto, pazienza e rispetto. L’approccio empatico è un valore fondante, tanto che il primo obiettivo dichiarato dallo Studio è proprio quello di eliminare la paura del dentista, un ostacolo comune e spesso sottovalutato.

Ogni membro del team, dall’accoglienza alla poltrona, è formato per interagire con sensibilità con il paziente, cogliendone i bisogni anche quando non vengono espressi chiaramente. Questo rende ogni visita un’esperienza personalizzata, con una cura particolare riservata ai pazienti più ansiosi o ai bambini che spesso si avvicinano al dentista con diffidenza.

Lo staff è composto da oltre 20 figure professionali e ognuna porta valore aggiunto: dai medici esperti in chirurgia, ortodonzia, implantologia, fino agli assistenti alla poltrona e al team di segreteria, sempre pronto a offrire supporto concreto e sorridente.

Multidisciplinarietà e innovazione: il cuore operativo dello studio

Uno degli aspetti che rendono lo Studio Dentistico Conte una delle realtà più apprezzate a Taranto è la sua struttura multidisciplinare. Ogni branca dell’odontoiatria è coperta da un professionista esperto, permettendo al paziente di affrontare l’intero percorso diagnostico e terapeutico senza dover cambiare studio o doversi spostare.

Che si tratti di una cura conservativa, di un trattamento ortodontico complesso o di una riabilitazione implantare avanzata, tutto avviene in sede, con una cabina di regia condivisa che mette il paziente al centro di un percorso sinergico.

La tecnologia è un pilastro di questo approccio integrato: scanner intraorali, TAC 3D Cone Beam, chirurgia computer guidata, laser diagnostici e strumenti di imaging avanzati permettono diagnosi precise e trattamenti minimamente invasivi, spesso in tempi ridotti rispetto agli approcci tradizionali.

Pazienti adulti, bambini, fobici: un percorso su misura

Un altro punto di forza dello Studio è la sua capacità di adattarsi a ogni tipo di paziente, dalle esigenze dell’adulto alla delicatezza del bambino, fino all’ascolto profondo dei pazienti fobici.

Per i bambini:

Lo Studio offre ambienti e percorsi pensati appositamente per loro, con sala d’attesa con giochi e peluche e un protocollo di visita empatico che coinvolge i piccoli pazienti in modo giocoso.

e un protocollo di visita empatico che coinvolge i piccoli pazienti in modo giocoso. La prima visita viene gestita con attenzione: si comincia con la Dott.ssa Teresa Folde, pedodontista, e si prosegue – se necessario – con la Dott.ssa Conte per eventuali approfondimenti o valutazione per la sedazione cosciente.

Per gli adulti:

Viene sempre garantito un referente unico che seguirà tutto il percorso clinico, in modo da creare continuità e fiducia.

che seguirà tutto il percorso clinico, in modo da creare continuità e fiducia. Sono disponibili tecniche avanzate per risolvere anche i casi complessi, come la chirurgia implantare guidata, i trattamenti ortodontici personalizzati e le riabilitazioni estetiche.

Per i pazienti fobici:

È prevista la sedazione cosciente con protossido o, nei casi più importanti, con anestesista in sede .

o, nei casi più importanti, con . Ogni passaggio viene spiegato con chiarezza, con la possibilità di fare pause o diluire le sedute in base al comfort del paziente.

Tecnologia e sicurezza: strumenti avanzati per risultati eccellenti

Lo Studio Dentistico Conte è dotato di tecnologie tra le più avanzate in ambito odontoiatrico. Questo non è un dettaglio secondario: la tecnologia consente diagnosi più rapide, trattamenti più efficaci e – soprattutto – esperienze meno traumatiche per il paziente.

Tra le dotazioni più rilevanti troviamo:

TAC 3D Cone Beam per una diagnostica precisa, soprattutto nei trattamenti implantari e ortodontici.

per una diagnostica precisa, soprattutto nei trattamenti implantari e ortodontici. Scanner intraorali per evitare le impronte tradizionali e rendere l’esperienza più confortevole.

per evitare le impronte tradizionali e rendere l’esperienza più confortevole. Chirurgia piezoelettrica , bisturi elettrici e laser per trattamenti minimamente invasivi.

, bisturi elettrici e laser per trattamenti minimamente invasivi. Stampanti 3D per la produzione rapida di guide chirurgiche e modelli di studio.

per la produzione rapida di guide chirurgiche e modelli di studio. Sistemi di sedazione cosciente e postazioni riservate per la gestione pre e post intervento.

Ogni strumento è parte di un processo strutturato, dove sicurezza e precisione sono garantite da protocolli rigorosi e aggiornati.

Una prima visita diversa, pensata per chi cerca chiarezza

La prima visita presso lo Studio Dentistico Conte è molto più di un semplice check-up: è un momento di ascolto, approfondimento e costruzione della fiducia.

Si articola in quattro fasi:

Accoglienza e raccolta dell’anamnesi con il team di segreteria. Colloquio e visita clinica con il medico che seguirà l’intero piano di cura. Esecuzione di esami diagnostici (panoramica, TAC, se necessaria). Studio del caso e condivisione trasparente del piano terapeutico.

Ogni decisione viene presa insieme al paziente, spiegando con chiarezza vantaggi, alternative e tempi. Non viene mai lasciato nulla al caso, perché ogni paziente ha diritto a capire ciò che accade nella propria bocca.

Dentista a Taranto: conclusioni e contatti utili

Scegliere lo Studio Dentistico Conte come dentista a Taranto significa affidarsi a una realtà dove competenza, umanità e tecnologia convivono in armonia. Ogni paziente trova un ambiente rassicurante, un team preparato e un’organizzazione impeccabile, dalla prima visita fino ai trattamenti più complessi.

Chi desidera prendersi cura del proprio sorriso con serenità, trova nello Studio Dentistico Conte un punto di riferimento solido e trasparente.



📞 Telefono: 3926719627

📱 WhatsApp: 3926719627

📧 Email: info@studiodentisticoconte.it

📍 Indirizzo: Via Blandamura 6/C – 74121 Taranto (TA)