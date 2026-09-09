Dentista a Montecatini Terme: storia, persone e attenzione al paziente in Odontoiatria Ancillotti

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Scegliere un dentista a Montecatini Terme significa affidare la propria salute orale a professionisti con cui costruire un rapporto destinato, spesso, a proseguire nel tempo. È proprio sulla continuità della relazione con il paziente che Odontoiatria Ancillotti ha costruito la propria identità: una realtà presente sul territorio dal 1980 e oggi organizzata attraverso un team composto da professionisti che si occupano delle diverse aree dell’odontoiatria.

La storia dello Studio si accompagna a un’evoluzione che ha interessato ambienti, organizzazione e tecnologie, mantenendo però centrale un principio sintetizzato anche dal payoff “Al Centro ci Sei Tu”. Significa considerare la persona prima ancora del singolo problema dentale, dedicando attenzione all’ascolto, alla comprensione delle esigenze e alla costruzione di un percorso coerente con la situazione clinica individuale.

Cosa caratterizza Odontoiatria Ancillotti a Montecatini Terme?

Odontoiatria Ancillotti nasce nel 1980 dall’attività del Dr. Claudio Ancillotti, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze nel 1978 e successivamente dedicatosi all’odontoiatria. Da quel primo Studio, nato al piano terra di un piccolo condominio, sono trascorsi oltre quarant’anni durante i quali anche il modo di praticare l’odontoiatria è profondamente cambiato. Lo Studio ha seguito questa evoluzione attraverso nuovi spazi, una progressiva organizzazione multidisciplinare e l’introduzione delle tecnologie digitali, mantenendo al centro la relazione con il paziente e l’esperienza maturata nel territorio.

Oggi Odontoiatria Ancillotti si trova in Via Aldo Rossi 35 a Montecatini Terme e rappresenta il risultato di questo percorso. Accanto alla direzione sanitaria del Dr. Claudio Ancillotti sono presenti anche i figli Martina e Riccardo e un gruppo di professionisti e collaboratori con ruoli differenti. La struttura è stata progettata con l’intento di creare un ambiente sereno e confortevole, nel quale l’esperienza odontoiatrica non inizi semplicemente quando il paziente si siede sulla poltrona, ma già dal momento dell’accoglienza. Questa impostazione permette di considerare aspetti clinici, organizzativi e relazionali come parti dello stesso percorso.

Come scegliere un dentista a Montecatini Terme?

Quando si cerca un dentista, limitarsi a valutare esclusivamente la vicinanza geografica può non essere sufficiente. La salute della bocca può richiedere nel corso degli anni esigenze molto differenti: prevenzione, igiene, conservativa, endodonzia, ortodonzia, implantologia, parodontologia, protesi o chirurgia orale. Per questo può essere utile conoscere non soltanto chi effettuerà una determinata prestazione, ma anche come è organizzato lo Studio e quali figure possono essere coinvolte nel percorso.

Un altro elemento riguarda la capacità di spiegare al paziente ciò che viene osservato e le possibilità terapeutiche disponibili. Informarsi autonomamente online può aiutare a comprendere alcuni termini, ma fotografie, sintomi descritti sul web o soluzioni fai da te non possono sostituire una valutazione odontoiatrica. Due problemi apparentemente simili possono avere cause e necessità differenti. Presso Odontoiatria Ancillotti a Montecatini Terme, il percorso parte quindi dalla conoscenza della persona, dall’anamnesi e dall’Ascolto Attivo, per proseguire con la valutazione clinica e con gli eventuali approfondimenti diagnostici ritenuti necessari. L’obiettivo è arrivare a una lettura individuale della situazione, evitando conclusioni basate esclusivamente su ciò che il paziente può osservare autonomamente.

Perché un team multidisciplinare può essere importante?

L’odontoiatria comprende discipline differenti e una stessa situazione può coinvolgere più aspetti della salute orale. Un paziente che necessita di una riabilitazione implantare, per esempio, può richiedere valutazioni chirurgiche, implantologiche, parodontali e protesiche; allo stesso modo, un bambino può essere seguito considerando contemporaneamente prevenzione, pedodonzia e sviluppo ortodontico. La presenza di professionisti dedicati a differenti aree odontoiatriche permette di osservare il caso da più punti di vista quando la situazione lo richiede.

Il team di Odontoiatria Ancillotti riflette questa organizzazione. Il Dr. Lorenzo Mazzei si occupa di implantologia e protesi, mentre il Dr. Gionata Pellegrini opera nell’ambito di chirurgia, parodontologia e implantologia. La Dr.ssa Nicoletta Bonfissuto si occupa di conservativa ed endodonzia, così come la Dr.ssa Jasmine Viti; il Dr. Marco Cappellini segue conservativa, endodonzia e protesi. La Dr.ssa Francesca Giugno si dedica all’ortodonzia, mentre la Dr.ssa Giorgia Ferrari si occupa di pedodonzia e ortodonzia. La Dr.ssa Simona Lomonte opera nell’igiene orale e nella parodontologia non chirurgica, mentre la Dr.ssa Virginia Zanna si occupa di gnatologia e medicina estetica. La multidisciplinarietà diventa così un modello organizzativo, attraverso il quale differenti competenze possono essere coinvolte sulla base delle necessità del paziente.

Come viene accompagnato il paziente oltre alla cura dei denti?

Entrare in uno Studio odontoiatrico può essere vissuto in maniera molto diversa da persona a persona. C’è chi affronta una visita con tranquillità e chi arriva con dubbi, timori o esperienze precedenti che possono condizionare il rapporto con le cure. Odontoiatria Ancillotti ha scelto di dedicare uno spazio specifico anche a questo aspetto attraverso il Counseling relazionale e l’Ascolto Attivo, inseriti all’interno dell’esperienza del paziente.

Anna Braccini svolge nello Studio il ruolo di Counselor Relazionale, dedicandosi all’ascolto delle persone durante il loro percorso. L’obiettivo non è sostituire la valutazione clinica, ma creare uno spazio nel quale il paziente possa esprimere esigenze, sensazioni e preoccupazioni. Lo stesso Dr. Claudio Ancillotti ha approfondito nel proprio percorso professionale il tema della comunicazione e dell’ascolto empatico, conseguendo nel 2007 il diploma di Counselor. È un elemento che aiuta a comprendere la filosofia sviluppata dallo Studio: la bocca non viene considerata separatamente dalla persona, soprattutto quando paura o preoccupazione rischiano di rendere più difficile affrontare controlli e trattamenti.

Cosa succede quando una persona entra nello Studio?

L’accoglienza rappresenta il primo contatto concreto con la struttura. Presso Odontoiatria Ancillotti a Montecatini Terme, il personale accompagna il paziente fornendo le informazioni relative all’appuntamento e rispondendo ai dubbi organizzativi. La prima visita prevede una fase di anamnesi e Ascolto Attivo, seguita dall’incontro con il professionista, dall’esame clinico e, quando indicato, da approfondimenti diagnostici. Conoscere il paziente prima di definire il percorso consente di raccogliere informazioni che non possono emergere semplicemente osservando un singolo dente.

Anche le figure non direttamente impegnate nell’atto clinico contribuiscono all’organizzazione complessiva. Martina Ancillotti, igienista dentale, svolge attività di coordinamento dell’area clinica e dello staff, mentre Riccardo Ancillotti segue l’area amministrativa e gestionale. Cristina Braccini si occupa anche della segreteria, affiancata nell’organizzazione quotidiana dalle assistenti di Studio. In questo modo, il percorso odontoiatrico coinvolge più momenti e più professionalità: dall’accoglienza alla visita, dall’assistenza alla gestione dei controlli successivi.

Come la tecnologia affianca il lavoro del dentista?

La storia iniziata nel 1980 permette di osservare anche quanto sia cambiata l’odontoiatria dal punto di vista tecnologico. Oggi strumenti digitali possono supportare diagnosi, pianificazione, comunicazione con il paziente e realizzazione di determinate procedure. Presso Odontoiatria Ancillotti a Montecatini Terme sono presenti, tra le altre tecnologie, scanner intraorale, radiologia digitale, panoramica e TAC 3D Cone Beam, oltre a sistemi CAD-CAM, telecamera intraorale e strumenti dedicati all’igiene e alla progettazione digitale del sorriso.

La presenza della tecnologia, tuttavia, non elimina il ruolo della valutazione professionale. Un’immagine radiologica o una scansione digitale deve essere letta all’interno della storia clinica e della situazione specifica del paziente. Per questo è poco prudente cercare di interpretare autonomamente immagini, fotografie o sintomi affidandosi a strumenti online o indicazioni generiche. Tecnologia e competenza clinica devono procedere insieme: la prima fornisce informazioni e strumenti, mentre è il professionista a stabilire quali dati siano realmente significativi e quale percorso possa essere appropriato.

Perché prevenzione e controlli restano centrali nel rapporto con il dentista?

Rivolgersi al dentista soltanto quando compare dolore significa spesso concentrare l’attenzione sulla fase più evidente di un problema. Molte condizioni della bocca, invece, possono svilupparsi inizialmente con segnali modesti o difficili da riconoscere autonomamente. È il caso, per esempio, di alcune problematiche gengivali o di lesioni cariose nelle loro fasi iniziali. La prevenzione permette di osservare la salute orale nel tempo, confrontando eventuali cambiamenti e adattando le indicazioni alle necessità della persona.

Anche in questo caso i rimedi fai da te rappresentano una strada poco affidabile. Tentare di eliminare autonomamente tartaro, utilizzare prodotti non indicati per modificare il colore dei denti o gestire dolore e infiammazione senza comprenderne la causa può ritardare una corretta valutazione. Presso Odontoiatria Ancillotti, prevenzione e igiene orale si inseriscono invece in un percorso nel quale il paziente viene seguito nel tempo. Controlli, igiene domiciliare e valutazioni professionali diventano così strumenti complementari per preservare denti e gengive e riconoscere eventuali cambiamenti che meritano un approfondimento.

Cosa significa mettere davvero il paziente al centro?

“Al Centro ci Sei Tu” sintetizza una concezione dell’odontoiatria che non si limita alla prestazione tecnica. Significa spiegare, ascoltare e considerare tempi ed esigenze della persona, senza perdere di vista la componente clinica. Ogni paziente arriva infatti con una storia differente: alcuni desiderano semplicemente mantenere una buona salute orale, altri devono affrontare un percorso più articolato, mentre altri ancora possono avere timore del dentista. Personalizzare non significa promettere un determinato risultato, ma costruire il percorso partendo da ciò che emerge dalla valutazione individuale.

Questo approccio coinvolge anche la comunicazione. Comprendere perché viene proposto un esame, cosa è stato osservato e quali fasi potrebbe prevedere un trattamento permette alla persona di partecipare con maggiore consapevolezza alle decisioni riguardanti la propria salute orale. Presso lo Studio di Montecatini Terme, l’esperienza maturata dal 1980 si incontra quindi con una struttura contemporanea e con un’organizzazione che integra relazione, differenti competenze odontoiatriche e strumenti digitali, mantenendo la persona come punto di riferimento del percorso.

Dentista a Montecatini Terme: un percorso costruito tra esperienza e relazione

La ricerca di un dentista a Montecatini Terme può partire da un’esigenza concreta, ma porta inevitabilmente a valutare qualcosa di più ampio della singola prestazione. La storia dello Studio, le persone che ne fanno parte, l’organizzazione del team, l’attenzione alla prevenzione, la disponibilità di tecnologie diagnostiche e soprattutto la qualità della comunicazione contribuiscono a definire il modo in cui il paziente vive il proprio percorso odontoiatrico.

Dal piccolo Studio avviato nel 1980 alla struttura attuale, Odontoiatria Ancillotti ha sviluppato un modello nel quale esperienza, multidisciplinarietà, innovazione e ascolto convivono all’interno dello stesso progetto. Per chi desidera comprendere meglio la propria situazione orale, approfondire questi aspetti direttamente presso lo Studio consente di ricevere informazioni basate sulla propria condizione clinica, evitando diagnosi autonome e soluzioni fai da te e affrontando la salute della bocca attraverso un percorso definito insieme ai professionisti.