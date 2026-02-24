Denise Farina punta a Uomini e Donne dopo Temptation Island? Spunta l’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultima edizione di Temptation Island anche Denise Farina ha fatto parte del cast insieme all’ex fidanzato Marco Raffaelli. Erano andati lì per mettere alla prova il loro amore, ma la loro relazione non è sopravvissuta.

Lui si è sentito sminuito dall’ex fidanzata, le rivelazioni che ha fatto all’ex tentatore Flavio Ubirti lo hanno davvero ferito ed è per questo che aveva deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Tra i due c’è stato poi un secondo falò durante il quale aveva deciso di riprovarci, fuori dal villaggio però si sono detti addio poco dopo. Denise Farina sembrava aver ritrovato l’amore ma le cose non sono andate come sperava, infatti è di nuovo single.

Denise Farina mira ad approdare a Uomini e Donne per ritrovare l’amore?

Nelle scorse ore Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che le cose tra l’ex protagonista di Temptation Island e Davide, il ragazzo che stava frequentando, non sono andate come ha raccontato lei. A detta sua, però, la verità verrà presto a galla.

Riferendosi a Denise Farina l’esperta di gossip si è lasciata sfuggire un’altra indiscrezione. Di che si tratta? A quanto pare starebbe contattando tutti per partecipare a Uomini e Donne. Non è chiaro se il suo desiderio sia quello di approdare nel dating show come tronista o come dama, la redazione le darà questa possibilità? Lo scopriremo.