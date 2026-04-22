Temptation Island 2026: location confermata e quando inizia la nuova edizione

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La primavera non è ancora finita, ma l’attenzione del pubblico è già tutta rivolta a Temptation Island 2026, il reality estivo che ogni anno accende discussioni, curiosità e inevitabili colpi di scena. Le prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare con largo anticipo e, mentre il cast resta ancora avvolto nel mistero, emergono dettagli sempre più concreti sulla location e sul periodo di messa in onda. La produzione sta lavorando da settimane per definire ogni tassello, e le anticipazioni diffuse dagli insider stanno alimentando l’attesa.

A questo punto è inevitabile chiedersi: dove verrà registrata la nuova edizione di Temptation Island 2026? Quando inizierà il programma? E quali novità stanno prendendo forma dietro le quinte? Scopriamolo insieme.

La location di Temptation Island 2026: il ritorno in Calabria tra mare, natura e isolamento totale

La nuova edizione di Temptation Island conferma una scelta che aveva già convinto pubblico e produzione: il programma tornerà in Calabria, nella cornice del Calandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Una struttura immersa in cinque ettari di vegetazione mediterranea, con piscine, spiagge bianche e un’atmosfera perfetta per il format, che richiede isolamento, privacy e scenari suggestivi.

Il resort, già utilizzato nel 2025, si è rivelato ideale per raccontare le dinamiche delle coppie e dei single. La distanza dai centri abitati, la possibilità di creare ambienti separati per villaggi maschili e femminili e la bellezza naturale del luogo hanno convinto la produzione a confermarlo anche per il 2026. Le immagini che circolano online mostrano un contesto che sembra fatto apposta per alimentare tensioni, tentazioni e momenti di confronto emotivo.

La scelta della Calabria non è casuale. Negli ultimi anni la regione è diventata una delle mete più richieste per produzioni televisive e cinematografiche, grazie a paesaggi incontaminati e strutture ricettive in grado di garantire riservatezza. Temptation Island, che ha sempre puntato su location paradisiache, ha trovato qui un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

Il resort, inoltre, offre un’ampia gamma di servizi che permettono alla produzione di lavorare senza interruzioni: aree dedicate alle riprese, spazi per le attività dei single, zone riservate ai falò di confronto e ambienti che possono essere facilmente adattati alle esigenze narrative del programma.

Quando inizia Temptation Island 2026: casting, registrazioni e messa in onda

Se la location è ormai quasi certa, anche il calendario della nuova edizione inizia a delinearsi con chiarezza. I casting sono aperti da settimane e la produzione sta selezionando le coppie che metteranno alla prova la loro relazione. Le registrazioni dovrebbero partire nella prima settimana di giugno, seguendo la tradizione delle ultime edizioni.

La messa in onda, invece, è prevista tra fine giugno e inizio luglio, con un ciclo di puntate che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate. La programmazione dovrebbe ricalcare quella degli anni precedenti, con episodi settimanali in prima serata e contenuti extra disponibili sulle piattaforme digitali.

Il ritorno di Filippo Bisciglia alla conduzione sembra ormai scontato. Il suo stile empatico e la capacità di guidare i momenti più delicati del programma sono diventati un marchio di fabbrica, tanto che il pubblico fatica a immaginare Temptation Island senza la sua presenza.

Dietro le quinte, intanto, si lavora anche alla scelta dei single. Secondo le indiscrezioni, la produzione avrebbe contattato diversi ex partecipanti di Uomini e Donne, una scelta che confermerebbe il legame sempre più stretto tra i due programmi. Volti già noti al pubblico potrebbero diventare tentatori e tentatrici, pronti a mettere alla prova le coppie e a creare dinamiche che faranno discutere.

Tra i nomi circolati, quello di Matteo Stratoti sembra essere il più insistente, anche se la sua possibile partecipazione è complicata dal fatto che potrebbe diventare uno dei prossimi tronisti. Una sovrapposizione che renderebbe impossibile vederlo in entrambi i ruoli.

Cosa aspettarsi dalla nuova edizione: anticipazioni, atmosfera e possibili novità

Temptation Island 2026 promette un’edizione ricca di tensioni emotive, colpi di scena e momenti destinati a diventare virali. La scelta della location, la cura nella selezione dei partecipanti e il ritorno a un format che negli ultimi anni ha dimostrato di essere più vivo che mai fanno pensare a una stagione particolarmente intensa.

Il resort calabrese, con i suoi spazi ampi e la sua atmosfera sospesa, offre il contesto ideale per raccontare storie d’amore in bilico. Le coppie saranno chiamate a confrontarsi con dubbi, gelosie e tentazioni, mentre i single avranno il compito di mettere in discussione equilibri spesso fragili.

La produzione punta a un racconto ancora più immersivo, con riprese curate e momenti di confronto che metteranno al centro le emozioni. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione del pubblico, che ogni estate trasforma Temptation Island in uno degli argomenti più discussi sui social.

E mentre si attende l’annuncio ufficiale del cast, cresce la curiosità per capire quali storie entreranno nel villaggio e quali coppie riusciranno a superare la prova più difficile: guardarsi negli occhi e decidere se continuare insieme o prendere strade diverse.