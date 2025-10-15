[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Delle Rose: “Il Comune di Manfredonia ha previsto l’assunzione di 7 nuovi istruttori”

Aggiornamento PIAO e Bilancio 2025: Nuove Assunzioni Target per i Settori Chiave!

Nel Consiglio Comunale del 10 ottobre, abbiamo portato una variazione con aggiornamento PIAO, compiendo, come amministrazione, una scelta strategica decisa. L’obiettivo è accelerare l’ingresso di personale qualificato.

Sono del parere che il tempismo è essenziale. Abbiamo previsto l’assunzione di 7 nuovi istruttori. Quattro tecnici andranno a potenziare i settori nevralgici di Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente. I restanti tre amministrativi saranno assegnati a settori cruciali come Attività Produttive, Economico Finanziario e Ufficio Sport/Cultura.

Queste assunzioni sono vitali per rispettare le scadenze PNRR e affrontare le urgenze del territorio. L’obiettivo è garantire l’ingresso di questi professionisti nel breve tempo possibile.

Con questo atto, l’Amministrazione investe concretamente nel capitale umano per dare risposte puntuali alla comunità, ora si attende il vaglio della COSFEL.

Lo scrive su Facebook l’Assessora Sara Delle Rose