“Degusto” Puglia in tavola con Cantina Sannella il 6 dicembre al Manfredi Restaurant

Bentornato Degusto!

Riprendiamo il viaggio attraverso i sapori con Manfredi Restaurant che ha il piacere di presentare il primo appuntamento autunnale di DEGUSTO Puglia in tavola di venerdì 6 dicembre.



In collaborazione con i sommelier della Cantina Tenute Sannella di San Severo e con la Rivista Enogastronomica Like ti accompagneremo a cena nelle nostre più belle sale in un ambiente raffinato lungo un percorso fatto di suoni, profumi, tradizione e ricerca dei piacere del palato con il meglio della cucina Pugliese e in compagnia di una delle cantine più rinomate del “Tavoliere” nella produzione di vini di alta qualità, che potrete gustare in abbinamento ai piatti preparati dai nostri chef.



Data la concomitanza con il periodo di raccolta e lavorazione dell’olio, che in questa area del Gargano è particolarmente sentita, offriremo ai nostri ospiti abbinamenti ed assaggi dei migliori oli di questa terra, abbineremo i nostri piatti a specifiche qualità di spremiture e illustreremo le diverse caratteristiche in grado di esaltare sapori delle portate.

Il programma prevede numerose sorprese e abbinamenti di esperienze come il Percorso Benessere nella spa Manfredi Wellness, una piacevole serata nelle nuovissime Suite di Regiohotel Manfredi oppure un’indimenticabile ed esclusiva notte in House Boat presso il Porto Turistico Marina del Gargano di Manfredonia!



L’atmosfera delle nostre sale, con la loro eleganza e il loro calore, renderà l’esperienza ancora più memorabile.

Il nostro staff, professionale e attento, vi accompagnerà durante tutta la serata.



Il Programma

La serata inizia con un benvenuto a base di bollicine Tenute Sannella di San Severo, con l’occasione di incontrare i sommelier e conoscere la selezione di vini che accompagneranno la cena.

A cena presso Manfredi Restaurant (a partire dalle 20.30), i nostri chef presenteranno una selezione di piatti tipici della cucina pugliese (scopri il menu in basso), utilizzando ingredienti locali di alta qualità, e creando sapienti abbinamenti con i vini di Tenuta Sannella.

Ogni portata verrà accompagnata da una breve descrizione del piatto e del vino scelto, per apprezzare appieno l’esperienza gustativa.



Il Menu della Cena DEGUSTO del 6 dicembre

ENTREEGAMBERI SCOTTATI AL TIMO CON PANZANELLA PUGLIESE

ANTIPASTOTAGLIATELLA DI SEPPIA CON POLVERE DI PREZZEMOLO, DRESSING ALLA PROVOLA E POMODORINO SEMI-DRY

PRIMOMEZZI PACCHERI CON RAPE, VONGOLE E POLPA DI RICCI SU DRESSING AL POMODORINO GIALLO

SECONDOSCALOPPA DI GALLINELLA CON IL SUO BRODETTO, BIETOLINA SCOTTATA E CRUMBLE DI OLIVE NERE

DESSERTMEZZA SFERA AL CIOCCOLATO FONDENTE E COCCO SU COULIS AI FRUTTI DI BOSCO



A cena presso Manfredi Restaurant (alle 20.30), i nostri chef presenteranno una selezione di piatti tipici della cucina pugliese, utilizzando ingredienti locali di alta qualità, e creando sapienti abbinamenti con i vini di Tenute Sannella di San Severo..Ogni portata verrà accompagnata da una breve descrizione del piatto e del vino scelto, per apprezzare appieno l’esperienza gustativa.

Le Esperienze

Il pacchetto comprende anche la possibilità di pernottare presso Regiohotel Manfredi oppure un’esperienza originale in una Houseboat di Marina del Gargano.

I Costi

Il costo della Sola Cena DEGUSTO è di euro 40 per persona

Il costo del Pacchetto Weekend Benessere con Percorso Benessere in spa, Cena Degusto, Pernottamento in camera Classic e Colazione è 99 per persona in base doppia/matrimoniale

Supplemento Camera Junior Suite euro 60

Supplemento Camera Executive Suite euro 80

Supplemento Camera Luxury euro 100

Supplemento Camera Wellness Suite (con vasca idromassaggio di coppia) euro 120

*La tassa di soggiorno è da considerarsi a parte euro 2 per persona

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica nella cucina e nei vini della Puglia, prenotate subito il vostro posto per DEGUSTO Puglia in tavola!Come Prenotare

I posti disponibili sono limitati, affrettati a prenotare:

Telefono 0884530122

Whatsapp 0884530122