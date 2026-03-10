[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Decoro urbano nei comparti di Manfredonia: servono interventi reali, non solo annunci

Da anni i residenti dei Comparti convivono con una situazione di evidente incuria del verde pubblico e delle aree limitrofe: erba alta, spazi non manutenuti e mancanza di interventi regolari.

Dopo varie segnalazioni, l’Assessore Valentino, ha comunicato che dal 1° marzo sarebbe iniziato un intervento congiunto tra ASE e Comune per effettuare lo sfalcio nei comparti.

I residenti attendono quindi di vedere concretamente questi interventi, perché la situazione sul territorio continua a creare disagi e problemi di decoro.

Ricordiamo che la cura del verde urbano e la tutela delle condizioni igienico-sanitarie rientrano tra i compiti delle amministrazioni comunali. Il Decreto Legislativo 267/2000, all’art. 50, attribuisce al Sindaco responsabilità in materia di salute pubblica e sicurezza urbana, mentre l’Decreto Legislativo 152/2006 richiama gli enti locali alla gestione e tutela dell’ambiente e del territorio.

È comprensibile che alcune aree ricadano ancora in comparti non completamente ultimati, ma proprio per questo è necessario chiarire chi debba intervenire e con quali tempi. Non è accettabile che intere zone restino per anni in una sorta di “terra di nessuno”.

Inoltre avevo chiesto all’Assessore Mansueto la disponibilità a fornire la documentazione relativa agli interventi annunciati su Viale Leonardo Da Vinci e situazione Comparti CA, ma al momento non ho ricevuto riscontro.

Confidiamo che tale documentazione possa essere resa disponibile, così da permettere ai cittadini di comprendere meglio tempi e modalità degli interventi previsti.

Dopo quasi vent’anni di attese, rinvii e situazioni incomplete, i residenti chiedono solo una cosa semplice: chiarezza sugli interventi e una manutenzione costante che garantisca decoro, sicurezza e vivibilità del quartiere.

Continueremo a seguire la situazione con attenzione, nell’interesse della comunità e con spirito costruttivo.

Dal Gruppo Noi dei Comparti di Manfredonia