Serie D, le gare in programma oggi in diretta
Serie D, le gare in programma oggi in diretta
Seconda giornata
A 12/09/2026
Ischia – Real Normanna 2-2 ore 15.30
Ebolitana – Nardò 1-1 ore 16
Gravina – Gladiator 3-1 ore 16
Manfredonia – Nocerina 2-2 ore 16.30
Brindisi – F. Andria 1-0 ore 20
A 13/09/2026 ore 15
Martina – Real Forio 0-0
Melfi – Virtus Francavilla 0-0
Palmese – Turris 0-0
Bisceglie – Francavilla ore 0-0 16
Classifica
Gravina 6
Real Normanna 4
Nocerina 4
Real Forio 4
Virtus Francavilla 4
Bisceglie 4
Turris 4
Francavilla 4
Gladiator 3
Brindisi 3
Manfredonia 1
Ebolitana 1
Ischia 1
Nardò 1
Martina 1
Palmese 1
Melfi 1
Fidelis Andria 0
Terza giornata A 16/09/2026
Ebolitana – Bisceglie
F. Andria – Manfredonia
Turris – Gravina
Francavilla – Palmese
Nardò – Melfi
Nocerina – Ischia
Real Normanna – Martina
Real Florio – Gladiator
Virtus Francavilla – Brindisi