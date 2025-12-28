De Martino mostra la nuova casa: loft da sogno a Milano

Stefano De Martino ha aperto le porte della sua nuova abitazione milanese, un loft in stile industriale che rispecchia perfettamente la personalità del conduttore di Affari Tuoi. L'appartamento, situa...

Stefano De Martino ha aperto le porte della sua nuova abitazione milanese, un loft in stile industriale che rispecchia perfettamente la personalità del conduttore di Affari Tuoi. L'appartamento, situato in una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo, è diventato oggetto di curiosità da parte di fan e addetti ai lavori.

Design industriale e arredi di lusso

Il conduttore napoletano ha scelto un'estetica minimale ma ricercata, con mobili a parete e dettagli di design che impreziosiscono ogni ambiente. Tra i pezzi più pregiati spicca una lampada Flos dal valore di circa 4mila euro, simbolo del gusto raffinato del padrone di casa. Gli spazi ampi e luminosi si prestano perfettamente alla vita frenetica di un personaggio sempre in movimento.

La scelta di Milano come base principale risponde alle esigenze lavorative di De Martino, che tra Rai e impegni vari trascorre gran parte del suo tempo nel capoluogo storia lombardo. L'attenzione ai dettagli emerge in ogni angolo dell'abitazione, dove elementi vintage si mescolano a pezzi contemporanei creando un'atmosfera unica e personale.