De Martino, il dolce gesto verso Luna Marì

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo ed ex ballerino, è stato recentemente avvistato a Milano in compagnia del figlio Santiago e della piccola Luna Marì. Santiago è il figlio nato dal matrimonio con Belen Rodriguez, mentre Luna Marì è la figlia che Belen ha avuto dalla relazione con Antonino Spinalbese. Nonostante la separazione da Belen, Stefano mantiene un rapporto affettuoso con entrambi i bambini.​ In un’intervista, De Martino ha dichiarato: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”. Queste parole sottolineano il rispetto di Stefano per il ruolo del padre biologico di Luna Marì e la sua volontà di essere una figura affettuosa e presente nella vita della bambina.​

Stefano De Martino: il tempo trascorso con Luna Marì

Recentemente, il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che ritraggono De Martino mentre aspetta il figlio Santiago sotto casa di Belen a Milano. Durante l’attesa, ha trascorso del tempo con Luna Marì, coccolandola e facendola salire sulla sua Vespa, dimostrando ancora una volta il legame speciale che li unisce. Questo atteggiamento premuroso di Stefano De Martino evidenzia la sua capacità di costruire e mantenere relazioni familiari solide e affettuose, anche al di là dei legami biologici. La sua dedizione nei confronti di Luna Marì è un esempio di come l’amore e l’impegno possano superare le convenzioni tradizionali, creando un ambiente familiare sereno e inclusivo per tutti i membri coinvolti.​



Una serata speciale in arrivo su Rai 1

E mentre nella vita privata si mostra sempre più maturo e premuroso, in tv Stefano è pronto a divertire ancora una volta il pubblico. Il prossimo 2 maggio sarà protagonista su Rai 1 di una puntata speciale di Affari Tuoi, accanto a volti amatissimi dello spettacolo. Al suo fianco ci saranno gli inseparabili Biagio Izzo e Francesco Paolantoni – compagni di risate già in Stasera tutto è possibile – e la cantante Serena Brancale, la cui “Anema e Core” è ormai diventata colonna sonora del game show. Con questo cast scoppiettante, la serata promette grandi emozioni, tra sfide contro il “dottore” e colpi di scena. Stefano, tra un pacco e l’altro, confermerà ancora una volta il suo carisma e la sua versatilità, capace di passare con disinvoltura dalla dolcezza familiare alla comicità travolgente del prime time.