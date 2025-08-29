[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

De Luca ancora contro Decaro: “Maleducato, non decide lui, ma gli elettori. Fa cabaret”

Nuove bordate del Governatore della Campania De Luca contro il probabile candidato pugliese Decaro, pur appartenendo allo stesso credo politico.

“In Puglia c’è un candidato presidente che fa cabaret politico, deve decidere lui chi si deve candidare o meno” dice senza mai citarlo.

“C’è un ipotetico candidato che pone veti dimostrando anzitutto maleducazione” ha dichiarato De Luca che difende a spada tratta Nichi Vendola. “Ridicola la posizione su Vendola, che non è dirigente del Pd ma di un altro partito, e che in Puglia ha avviato una svolta amministrativa importante. Io non mi permetterei mai. Decidono i cittadini, non i cacicchi di Roma”.

“In un passo parla della logica del grande uomo e del cameriere: fare il vuoto intorno per emergere. In qualche caso manca anche il grande uomo, resta solo la politica politicante” citando Gramsci.