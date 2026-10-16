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D’Arienzo: “Chiediamo al Governo nazionale, alla Regione Puglia e ai rappresentanti parlamentari del territorio risposte concrete e interventi urgenti”

IL GARGANO E LA PUGLIA CHIEDONO ASCOLTO. NON POSSIAMO LASCIARE SOLE LE NOSTRE IMPRESE E I NOSTRI LAVORATORI.

Dietro ogni trattore che scende in strada ci sono famiglie, sacrifici, anni di lavoro e un futuro che rischia di essere compromesso.

In questi giorni gli olivicoltori, gli autotrasportatori e tanti lavoratori della nostra terra stanno manifestando per denunciare una situazione sempre più difficile: il caro carburante, l’aumento dei costi di produzione e prezzi di vendita che non garantiscono più un giusto reddito.

Come Sindaci di Città Gargano, siamo al loro fianco.

Il Gargano non è soltanto turismo.

È agricoltura, è impresa, è lavoro.

È una comunità che ogni giorno custodisce e valorizza il proprio territorio.

Non possiamo permettere che coltivare la terra diventi un’attività economicamente insostenibile, che le imprese siano costrette a fermarsi e che i nostri giovani perdano un’altra opportunità di costruire qui il proprio futuro.

Chiediamo al Governo nazionale, alla Regione Puglia e ai rappresentanti parlamentari del territorio risposte concrete e interventi urgenti.

La protesta deve trovare ascolto e trasformarsi in un confronto capace di individuare soluzioni.

Difendere chi lavora significa difendere il futuro del Gargano.

Pierpaolo D’Arienzo – Sindaco di Monte Sant’Angelo