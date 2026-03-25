Dantedì 2026: perché il 25 marzo celebriamo Dante Alighieri e cosa significa ai giorni nostri
Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana nel mondo. Un appuntamento ormai fisso che unisce scuole, istituzioni e appassionati con l’obiettivo di valorizzare uno dei più grandi autori della storia.
Ma perché esiste questa giornata? E perché è stata scelta proprio questa data?
Cos’è il Dantedì e quando è stato istituito
Il Dantedì è una ricorrenza ufficiale istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Cultura, per celebrare il Sommo Poeta e la sua eredità culturale.
L’introduzione della giornata è legata anche a un momento simbolico importante: il 700° anniversario della morte di Dante, celebrato nel 2021.
L’idea nasce qualche anno prima, nel 2017, da una proposta del giornalista Paolo Di Stefano, che immaginava una giornata interamente dedicata a Dante, sul modello di altre celebrazioni letterarie internazionali.
Da allora, il Dantedì è diventato un appuntamento annuale, celebrato non solo in Italia ma anche all’estero.
Perché si celebra il 25 marzo
La scelta del 25 marzo non è casuale. Secondo molti studiosi, questa è la data in cui, nell’anno 1300, ha inizio il viaggio narrato nella Divina Commedia.
È il momento in cui Dante si ritrova nella celebre “selva oscura”, dando avvio al percorso attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso.
Questa scelta rende il Dantedì non solo una commemorazione, ma anche un richiamo simbolico al viaggio umano, morale e spirituale raccontato nell’opera.
Chi era Dante Alighieri e perché è così importante
Dante Alighieri (1265–1321) è considerato il padre della lingua italiana. Con la sua opera più famosa, la Divina Commedia, ha contribuito a trasformare il volgare fiorentino in una lingua letteraria, accessibile e destinata a diventare l’italiano moderno.
Ma Dante non è stato solo un poeta. È stato anche:
- un pensatore politico
- un filosofo
- un uomo profondamente coinvolto nella vita pubblica del suo tempo
La sua opera affronta temi universali come la giustizia, l’amore, il destino e la conoscenza, rendendolo ancora oggi attuale.
Come si celebra il Dantedì in Italia
Ogni anno il Dantedì viene celebrato con centinaia di iniziative in tutta Italia e anche all’estero.
Tra le attività più diffuse ci sono:
- letture pubbliche dei canti della Divina Commedia
- eventi nelle scuole e nelle università
- mostre, spettacoli teatrali e incontri culturali
- visite guidate nei luoghi legati a Dante
Ad esempio, città come Ravenna (dove il poeta è sepolto) organizzano letture davanti alla sua tomba e iniziative dedicate agli studenti.
Il Dantedì coinvolge soprattutto i giovani, con l’obiettivo di avvicinarli alla letteratura e alla lingua italiana.
Perché il Dantedì è ancora importante oggi
In un’epoca dominata dalla comunicazione veloce e digitale, il Dantedì rappresenta un invito a riscoprire il valore delle parole, della lettura e della cultura.
Dante non è solo un autore del passato: le sue riflessioni parlano ancora al presente. Il suo viaggio può essere letto come una metafora della crescita personale, delle difficoltà e della ricerca di senso.
Celebrarlo significa anche rafforzare un’identità culturale condivisa e ricordare quanto la lingua italiana debba a lui.
Dantedì 2026: una giornata tra memoria e attualità
Anche nel 2026, il Dantedì si conferma un appuntamento centrale nel calendario culturale italiano. Eventi, incontri e iniziative si moltiplicano in tutta la penisola e oltre, dimostrando quanto l’eredità di Dante sia ancora viva.
Non è solo una celebrazione, ma un’occasione per fermarsi e riflettere: sulla lingua, sulla cultura e su quel viaggio – iniziato simbolicamente il 25 marzo del 1300 – che continua ancora oggi, attraverso le sue parole.