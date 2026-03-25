Dantedì 2026: perché il 25 marzo celebriamo Dante Alighieri e cosa significa ai giorni nostri

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Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana nel mondo. Un appuntamento ormai fisso che unisce scuole, istituzioni e appassionati con l’obiettivo di valorizzare uno dei più grandi autori della storia.

Ma perché esiste questa giornata? E perché è stata scelta proprio questa data?

Cos’è il Dantedì e quando è stato istituito

Il Dantedì è una ricorrenza ufficiale istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Cultura, per celebrare il Sommo Poeta e la sua eredità culturale.

L’introduzione della giornata è legata anche a un momento simbolico importante: il 700° anniversario della morte di Dante, celebrato nel 2021.

L’idea nasce qualche anno prima, nel 2017, da una proposta del giornalista Paolo Di Stefano, che immaginava una giornata interamente dedicata a Dante, sul modello di altre celebrazioni letterarie internazionali.

Da allora, il Dantedì è diventato un appuntamento annuale, celebrato non solo in Italia ma anche all’estero.

Perché si celebra il 25 marzo

La scelta del 25 marzo non è casuale. Secondo molti studiosi, questa è la data in cui, nell’anno 1300, ha inizio il viaggio narrato nella Divina Commedia.

È il momento in cui Dante si ritrova nella celebre “selva oscura”, dando avvio al percorso attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Questa scelta rende il Dantedì non solo una commemorazione, ma anche un richiamo simbolico al viaggio umano, morale e spirituale raccontato nell’opera.

Chi era Dante Alighieri e perché è così importante

Dante Alighieri (1265–1321) è considerato il padre della lingua italiana. Con la sua opera più famosa, la Divina Commedia, ha contribuito a trasformare il volgare fiorentino in una lingua letteraria, accessibile e destinata a diventare l’italiano moderno.

Ma Dante non è stato solo un poeta. È stato anche:

un pensatore politico

un filosofo

un uomo profondamente coinvolto nella vita pubblica del suo tempo

La sua opera affronta temi universali come la giustizia, l’amore, il destino e la conoscenza, rendendolo ancora oggi attuale.

Come si celebra il Dantedì in Italia

Ogni anno il Dantedì viene celebrato con centinaia di iniziative in tutta Italia e anche all’estero.

Tra le attività più diffuse ci sono:

letture pubbliche dei canti della Divina Commedia

eventi nelle scuole e nelle università

mostre, spettacoli teatrali e incontri culturali

visite guidate nei luoghi legati a Dante

Ad esempio, città come Ravenna (dove il poeta è sepolto) organizzano letture davanti alla sua tomba e iniziative dedicate agli studenti.

Il Dantedì coinvolge soprattutto i giovani, con l’obiettivo di avvicinarli alla letteratura e alla lingua italiana.

Perché il Dantedì è ancora importante oggi

In un’epoca dominata dalla comunicazione veloce e digitale, il Dantedì rappresenta un invito a riscoprire il valore delle parole, della lettura e della cultura.

Dante non è solo un autore del passato: le sue riflessioni parlano ancora al presente. Il suo viaggio può essere letto come una metafora della crescita personale, delle difficoltà e della ricerca di senso.

Celebrarlo significa anche rafforzare un’identità culturale condivisa e ricordare quanto la lingua italiana debba a lui.

Dantedì 2026: una giornata tra memoria e attualità

Anche nel 2026, il Dantedì si conferma un appuntamento centrale nel calendario culturale italiano. Eventi, incontri e iniziative si moltiplicano in tutta la penisola e oltre, dimostrando quanto l’eredità di Dante sia ancora viva.

Non è solo una celebrazione, ma un’occasione per fermarsi e riflettere: sulla lingua, sulla cultura e su quel viaggio – iniziato simbolicamente il 25 marzo del 1300 – che continua ancora oggi, attraverso le sue parole.