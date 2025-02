[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal Nord Europa occhi puntati su Lesina: i nuovi pacchetti turistici attirano i buyer della Bit

L’Associazione Lesina Laguna di Puglia sarà presente dal 9 all’11 febbraio in Fiera Milano-Rho

Lesina Laguna di Puglia torna alla BIT di Milano e parte con un carnet già pieno di appuntamenti con i buyer internazionali.

L’Associazione di Promozione Sociale figura tra i 50 operatori selezionati da Pugliapromozione. Sarà presente nello stand della Regione Puglia allestito nella Fiera Milano-Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio.

L’agenda dell’APS Lesina Laguna di Puglia è fitta di incontri organizzati tramite il programma Incoming Buyer, curato dal team della Borsa Internazionale del Turismo.

È soprattutto il Nord Europa a puntare gli occhi sulla Laguna di Lesina: l’Associazione ha riscontrato un grande interesse da parte dei buyer provenienti da Olanda, Belgio e Scandinavia. Si dimostrano particolarmente attratti dalle zone naturalistiche del Mezzogiorno d’Italia. Le indagini lo confermano: sempre più turisti viaggiano alla ricerca delle bellezze naturali e alla scoperta della cucina locale.

Le relazioni instaurate nei B2B possono trasformarsi in opportunità di business e lo dimostrano le esperienze già maturate nelle principali fiere di settore. Al TTG Travel Experience di Rimini, Lesina Laguna di Puglia è entrata in contatto con un tour operator che si occupa proprio di turismo naturalistico e ha stretto un accordo già operativo per la vendita dei suoi pacchetti.

La Borsa Internazionale del Turismo di Milano rappresenta per l’APS un’importante occasione di networking con i principali stakeholder dell’industria turistica.

L’APS Lesina Laguna di Puglia, nata a dicembre del 2023, è una rete dell’ospitalità che riunisce operatori del settore turistico-ricettivo e della ristorazione. È presieduta da Antonio Specchiulli, affiancato dalla vice Ester Fracasso. Aderiscono all’Aps A.J. B&B; Agriturismo Masseria Cannella; Al Vecchio Fontanile B&B; Casalexina B&B; Affittacamere Da Rocco; Incanto B&B; La Felicità B&B; Liù Palazzo Ducale B&B; B&B L’isola Aer; B&B Poesia; A Casa Di Nené; Ristorante Bistrò; Ristorante La Terrazza Sfizi e Tramonti; Lake Café – Seafood Bar; Ristorante La Bodeguita del Lago.

Nel 2024, a pochi mesi dalla sua costituzione, l’Associazione Lesina Laguna di Puglia ha già debuttato alla BIT con ottimi riscontri.

Oltre a pernottamento e pasti, i pacchetti presentati dall’Associazione Lesina Laguna di Puglia propongono diverse escursioni all’insegna della sostenibilità: gite sul lago in catamarano, passeggiate a cavallo, trekking naturalistico nel Bosco Isola, jeep tour dal lago al mare, visite guidate nel centro storico, bike tour, ma anche trekking al Torrente Romandato, il ‘Grand Canyon del Gargano’ nel territorio di Ischitella, Barocco e vino a San Severo, Anfiteatro romano e Castello Svevo-Angioino a Lucera.

Si tratta di un’offerta rinnovata e variegata, che consente di destagionalizzare il turismo. È il turismo delle emozioni che punta a stabilire una connessione sentimentale con i viaggiatori: tramonti mozzafiato, dune sabbiose e incontaminate, uccelli migratori, il fascino di un paese che si specchia nel lago e l’accoglienza della comunità regalano un’esperienza di viaggio autentica e immersiva.