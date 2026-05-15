Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“WelFAREdiCOMUNITÀ”: dal 20 al 23 maggio la terza edizione del Festival dell’Inclusione a Monte Sant’Angelo

Un percorso nato per mettere al centro le persone, le relazioni, i diritti, la partecipazione e il valore di una comunità capace di prendersi cura.

Dopo le prime due edizioni e dopo l’esperienza di “welFAREdiComunità 365”, il Festival conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire non solo un appuntamento annuale, ma un cammino permanente di attenzione, ascolto e inclusione.

Nato nel 2024, nell’anno di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia, il Festival dell’Inclusione “WelFAREdiCOMUNITÀ” ha costruito in questi anni un percorso stabile di confronto, partecipazione e attivazione del territorio sui temi del welfare, dei diritti e dell’inclusione.

La prima edizione, dal 10 al 12 aprile 2024, ha messo insieme istituzioni, Università di Foggia, Regione Puglia, ASL, scuole, associazioni, realtà sportive e socio-sanitarie. Tra gli appuntamenti principali: l’Inclusion Fest con laboratori nelle scuole, l’incontro “Per una cultura dell’inclusione”, la presentazione del volume dedicato alla cultura dell’inclusione, la testimonianza della scrittrice Sara Ciafardoni, lo spettacolo teatrale “Io – La rinascita”, il confronto sul Manifesto del Welfare Culturale della Puglia, la giornata “Un calcio alla normalità” dedicata a sport, cultura e salute mentale, il quadrangolare di calcio a 6 e l’avvio del percorso verso la Carta dei Servizi del Welfare e l’Osservatorio comunale permanente sulla disabilità e il disagio sociale.

La seconda edizione, dal 7 all’11 aprile 2025, ha consolidato il Festival come spazio di collaborazione per il welfare territoriale, con cinque giorni di incontri, laboratori, testimonianze e approfondimenti su inclusione, partecipazione e innovazione sociale. Il programma ha ospitato la presentazione del libro “Italiapartheid. Stranieri nella penisola del razzismo” di Leonardo Palmisano, il focus group “Il diritto all’inclusione, verso una società accessibile”, laboratori e spettacoli per le scuole con l’associazione I FUN, attività di difesa personale e street art, momenti nelle strutture socio-sanitarie, incontri sulla salute mentale e sulla comunità educante, l’inaugurazione del parco giochi di via Ludovico II, il progetto “Generiamo” sull’empowerment femminile, l’attività “Tenniscontutti” con persone con disabilità, il concerto dell’orchestra “Note a Margine”, il Flash mob dell’accessibilità, l’inaugurazione del Muro della Legalità, laboratori teatrali e il confronto verso la Carta dell’Inclusione.

Da questo percorso è nato anche “welFAREdiComunità 365”, che ha trasformato il Festival in un programma permanente, capace di attraversare tutto l’anno con iniziative dedicate a prevenzione sanitaria, sostegno alle fragilità, diritti dei bambini e degli adolescenti, contrasto alla violenza di genere, inclusione delle persone con disabilità, formazione, ascolto e partecipazione. Nel calendario autunnale 2025 sono rientrate, tra le altre, la Campagna Nastro Rosa AIRC, la Festa dei Nonni nelle strutture socio-sanitarie, l’adesione alla Giornata Internazionale della Dislessia, la Giornata della Meraviglia per i bambini della guerra, la Camminata in Rosa con screening gratuiti della Mammomobile e del Pap-mobile ASL Foggia, il Tavolo territoriale sul Pronto Intervento Sociale e le iniziative per la Giornata mondiale della Spina Bifida.

In questi anni, dunque, WelFAREdiCOMUNITÀ è cresciuto da festival a progetto di comunità: un laboratorio permanente che unisce politiche sociali, cultura, scuola, sport, salute, legalità, partecipazione e reti territoriali, con l’obiettivo di costruire una città più attenta, accessibile e capace di prendersi cura di ogni persona.

Dal 20 al 23 maggio, quindi, Monte Sant’Angelo sarà ancora una volta luogo di confronto, testimonianze, laboratori, momenti pubblici e attività dedicate alla costruzione di una comunità più accessibile, più solidale, più giusta.

“Il Festival dell’Inclusione è una delle esperienze che raccontano meglio l’idea di città che stiamo costruendo: una città che non lascia indietro nessuno, che riconosce il valore di ogni persona e che prova a trasformare il welfare in una responsabilità condivisa” – dichiara il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo. “Dopo le prime edizioni e il progetto welFAREdiComunità 365, continuiamo a investire su un modello di comunità fondato sulla cura, sulla partecipazione e sulla dignità”.

“Questa terza edizione rappresenta un nuovo passo di un percorso che abbiamo voluto fortemente e che cresce grazie al contributo di tante realtà del territorio” – aggiunge l’Assessora al Welfare, Lea Basta. “Inclusione significa ascoltare, accogliere, creare opportunità, abbattere barriere materiali e culturali. WelFAREdiCOMUNITÀ è tutto questo: un festival, ma soprattutto un modo di guardare alle persone e ai bisogni della nostra comunità”.

A breve il programma completo.