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Dal 20 al 23 maggio 2026 torna a Monte Sant’Angelo “welFAREdiCOMUNITÀ”, il Festival dell’Inclusione, promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo – Assessorato al Welfare. Giunto alla sua terza edizione, il Festival conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire non solo un appuntamento annuale, ma un percorso permanente di attenzione, ascolto, partecipazione e inclusione.

Nato nel 2024, nell’anno di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia, il Festival ha progressivamente consolidato una rete stabile tra istituzioni, scuole, associazioni, realtà sociali, culturali, sportive e socio-sanitarie del territorio. Dopo le prime due edizioni e dopo l’esperienza di “welFAREdiComunità 365”, l’iniziativa torna con quattro giorni di incontri, laboratori, testimonianze, attività pubbliche e momenti di comunità dedicati ai temi del welfare, dei diritti, dell’accessibilità e della partecipazione.

Il programma si aprirà mercoledì 20 maggio con la presentazione del catalogo della mostra “Donne costruttrici di pace”, realizzato a partire dai lavori degli alunni e delle alunne degli Istituti comprensivi di Monte Sant’Angelo. Nel pomeriggio, alla Villa comunale, si terrà la Festa della famiglia con l’inaugurazione del parco giochi inclusivo, mentre in serata, nella Biblioteca comunale “Ciro Angelillis”, sarà presentato il progetto PNRR “La casa del domani: abitare il futuro, autonomi insieme”, dedicato ai percorsi di autonomia delle persone con disabilità e collegato al rilancio della Carta dell’Inclusione.

Giovedì 21 maggio spazio alla lettura, alla scuola e alla partecipazione dei più piccoli con “Nati per leggere: Storie di diversità ed inclusione” e con la mostra dei disegni del concorso per il logo dell’Osservatorio comunale permanente sulla disabilità e il disagio sociale, durante la quale sarà presentato il logo vincitore. Nel pomeriggio prenderà il via il laboratorio musicale intergenerazionale “Le canzoni dei padri: memoria di una terra”, con il cantautore Nazario Tartaglione nelle strutture socio-sanitarie, e si svolgeranno le Olimpiadi del Sorriso con l’inaugurazione della Panchina del Sorriso. In serata, nella sede AVIS, sarà presentato il libro “Faro de la Jument” di Lucio Toma.

La giornata di venerdì 22 maggio sarà dedicata ai laboratori, allo sport come strumento educativo e alla costruzione di nuove forme di comunità. In Villa comunale si terrà “Have Fun con I Fun!”, con attività creative, giochi, letture animate e momenti sportivi per le classi della scuola primaria. Nel pomeriggio, presso la Comunità educativa “La Perla”, si svolgerà “Karate per crescere”, laboratorio educativo di movimento, ascolto e rispetto, mentre al Museo Etnografico Tancredi è in programma “L’Orto culturale”, laboratorio per bambini e ragazzi in collaborazione con i partecipanti al progetto di Vita indipendente. Alle ore 19, nella Biblioteca comunale, il Festival ospiterà il confronto pubblico su “La Carta delle comunità accoglienti e inclusive contro razzismo e xenofobia”, un patto di responsabilità condivisa per costruire territori aperti e solidali.

La terza edizione si concluderà sabato 23 maggio con la visita al Parco Avventura di Biccari nell’ambito del progetto “Costa a Sud”, dedicato al turismo accessibile, e con l’incontro “La carta e la pietra”, riunione congiunta dei Tavoli permanenti su welfare, cultura e turismo, sport, legalità e giovani. La serata finale, in Piazza de Galganis, sarà affidata all’Orchestra Sociale degli F.P. – Bottega degli Apocrifi, con una lezione concerto aperta alla città.

“Il Festival dell’Inclusione è una delle esperienze che raccontano meglio l’idea di città che stiamo costruendo: una città che non lascia indietro nessuno, che riconosce il valore di ogni persona e che prova a trasformare il welfare in una responsabilità condivisa. Dopo le prime edizioni e il progetto welFAREdiComunità 365, continuiamo a investire su un modello di comunità fondato sulla cura, sulla partecipazione e sulla dignità”, dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

“Questa terza edizione rappresenta un nuovo passo di un percorso che abbiamo voluto fortemente e che cresce grazie al contributo di tante realtà del territorio. Inclusione significa ascoltare, accogliere, creare opportunità, abbattere barriere materiali e culturali. WelFAREdiCOMUNITÀ è tutto questo: un festival, ma soprattutto un modo di guardare alle persone e ai bisogni della nostra comunità”, dichiara l’Assessora al Welfare, Lea Basta.

Il Festival è organizzato dal Comune di Monte Sant’Angelo – Assessorato al Welfare, in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, gli Istituti comprensivi cittadini e numerose realtà associative, sociali, culturali, sportive e socio-sanitarie del territorio.

Programma completo su www.montesantangelo.it