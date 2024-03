Dai banchi di scuola al matrimonio. Alessandro e Nicole si sposano a 18 anni. Il video del loro sì sta diventando virale su TikTok.

Alessandro e Nicole si sposano a 18 anni. I due giovani frequentano il quinto anno delle superiori e hanno deciso di giurarsi amore eterno a pochi mesi dalla maturità. Il video del matrimonio diventa virale sul nuovo social. Una scelta audace, che ha scatenato diverse reazioni tra gli utenti social e non tutte di auguri e felicitazioni. Infatti, c’è chi esprime perplessità sulla giovane età della coppia. Un matrimonio bizzarro, per certi versi, se si considera che poche ore prima sostenevano insieme un’interrogazione a scuola e poche ore dopo sono diventati marito e moglie. Tra gli invitati al matrimonio, parenti e compagni di scuola, che si divertono a pubblicare foto e video della cerimonia. Nelle immagini, i due neo sposi si scambiano le fedi e dopo essere stati proclamati marito e moglie, ostentano i loro fulgidi e a tratti imbarazzati sorrisi, mentre scuotono via i chicchi di riso lanciati dagli invitati.