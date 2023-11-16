Si sposano senza invitati, matrimonio "in solitaria" per due giovani italiani

Matrimonio "in solitaria", in Giappone da decenni è in uso la pratica di sposarsi con sé stessi detta "solagamia", diffusasi dai primi anni Duemila anche nella cultura anglosassone, tanto da comparire...

Matrimonio "in solitaria", in Giappone da decenni è in uso la pratica di sposarsi con sé stessi detta "solagamia", diffusasi dai primi anni Duemila anche nella cultura anglosassone, tanto da comparire in un episodio della nota serie tv Sex and the City, in cui la protagonista annuncia di volersi sposare da sola. C'è chi decide di festeggiare in grande stile la propria unione con sé stessi e chi decide di legare per sempre la propria vita a quella di un'altra persona, ma senza fiori né invitati. Dopo la proposta di Matrimonio in classe dei giorni scorsi che ha emozionato il web, un altro evento legato al mondo del matrimonio che fa discutere sul mondo di internet.

A Roma una coppia di giovani innamorati si sposa senza invitati in una chiesa praticamente deserta. La collaboratrice parlamentare Lorendana Pronio sui suoi social ruba lo scatto che diventa virale sui social. I fastosi matrimoni all'italiana non piacciono a tutti, c'è chi preferisce un matrimonio con solo pochi intimi lontano dalla sfarzosità e dal lusso e chi sceglie una romantica fuga per giurarsi amore eterno.

Matrimonio "in solitaria" fa discutere sul web

Le nozze "in solitaria" sono state celebrate nella chiesa di San Salvatore in Lauro, nel cuore della Capitale. La chiesa completamente deserta, nessun famigliare o amico a fargli compagnia, soltanto i testimoni, seduti in prima fila e il sacerdote che ha sugellato il loro amore. La giovane sposa indossa il tradizionale abito bianco, lo sposo il classico abito scuro. Loredana Pronio incuriosita si è avvicinata all'altare e ha notato che la sposa era in dolce attesa: "Allora ho pensato che la coppia di sposi non era sola" commenta la Pronio sul suo profilo Facebook.

Molti utenti hanno dimostrato affetto alla coppia, appoggiando la loro decisione e augurandogli felicità e una lunga vita insieme.