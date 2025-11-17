[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da Torremaggiore ai vertici dell’automotive mondiale: l’esempio straordinario di Cristina

Nel mondo dell’automobile – un settore da sempre percepito come prevalentemente maschile – il talento femminile sta finalmente trovando lo spazio che merita. In un panorama internazionale in cui donne di grande valore raggiungono posizioni apicali, vedere un marchio storico come Alpine affidato alla nostra concittadina Cristina Faienza rappresenta per me, per la nostra città e per l’intero territorio, un motivo di profondo orgoglio.

Cristina non è solo una professionista straordinaria: è una donna che ha saputo affermarsi superando ostacoli e sfide maggiori rispetto ai colleghi, conquistando con merito la guida di Alpine per l’Italia e la regione Adriatica – un marchio leggendario, amato in Francia, protagonista nelle GT stradali, in Formula 1 e nel mondiale WEC, dove ha festeggiato una vittoria negli Stati Uniti a fine stagione.

In una recente intervista Cristina ha parlato di Torremaggiore come del luogo che le ha insegnato la determinazione, l’accoglienza, il valore delle proprie radici e la forza di rimboccarsi le maniche. Parole splendide, profonde, che raccontano più di qualsiasi discorso chi siamo e che cosa sappiamo trasmettere ai nostri figli: calore umano, senso di comunità, concretezza e quella testardaggine sana che ti porta lontano.

È questo lo spirito che lei porta nel mondo. È questo lo spirito che continua a guidare Alpine. Ed è questo lo spirito che rende grandi le nostre eccellenze.

Il futuro è nelle mani dei nostri giovani, e Cristina ne è la dimostrazione più luminosa: una donna del nostro territorio che, con passione e merito, dà lustro alla nostra città in Italia e nel mondo.

A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità torremaggiorese, esprimo il più sincero orgoglio per la brillante carriera di Cristina. Le auguriamo ogni bene e traguardi sempre più ambiziosi.

Emilio Di Pumpo

Sindaco di Torremaggiore

